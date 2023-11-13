Уловка встречается на каждом шагу: вот что на самом деле скрывается за термином «еврозима»

При выборе пуховика для сурового российского климата нужно опираться исключительно на его утеплители. Не стоит вестись на красиво звучащий термин «еврозима», так как ничего хорошего он не обещает. Тем не менее в ловушку попадается каждый второй покупатель.

Наличие ярлыка на вещи еще не говорит о том, что она не даст замерзнуть. Скорее наоборот, согреться в ней точно не получится. Данный предмет гардероба создан для европейской зимы, когда в январе может спокойно расти трава, а снег под Новый год считается чудом.

Куртки с биркой «еврозима» рассчитаны на температуру не ниже минус пяти градусов и подходят больше для осени в России. Аналогичная ситуация обстоит и с обувью, которая будет не предназначена для долгих прогулок по сугробам, передает портал The Voice.

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