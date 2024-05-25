Как улучшить категорию номера в отеле без доплаты

Не все догадываются о том, что в отелях очень легко поднять уровень номера до более лучшего даже при это ничего не доплачивая на рецепции. Все что вам нужно, так это несколько лайфхак и чуточку везения. Поверьте, сотрудники гостиницы с удовольствием пойдут вам на встречу.

Что нужно делать

Приезжать на курорт выгоднее всего в «мертвый сезон», когда туристов практически нет. Сотрудники отдадут вам лучший номер, если вы вежливо попросите, так как им без разницы, пустой он будет находиться или в нем будете проживать вы с семьей. Также стоит заселяться с 15 до 17 часов, хотя обычно люди сидят в холле уже чуть ли не с самого утра, строго смотря на администратора.

Именно после выселения всех жильцов становится ясно, какие номера остаются свободными и куда вас можно повыгоднее направить. Не торопитесь и лучше погуляйте по пляжу или по городу. Есть вероятность, что ваш номер станет комфортнее, чем вы предполагали.

При бронировании номера или во время заселения случайно упомяните о каком-то важном для вас событии, например, скажите, что у вас день рождения, годовщина свадьбы или вы собираетесь делать предложение любимой. Чаще всего в отелях такое любят и поощряют. Они с радостью сделают некий комплимент не только в виде тарелки с фруктами или лебедями на кровати, но и улучшения номера.

Источник фото: Legion-Media

Отзывы об отеле сотрудники тоже внимательно изучают и могут запомнить вас, если вы напишете что-то приятное, сопроводив фотографиями. При следующей поездке вам автоматически могут повысить уровень жилья даже у вас не спрашивая.

Будьте вежливы и подарите на рецепции какой-нибудь сувенир из России. Это может быть матрешка, кокошник или даже банка сгущенки. Таких щедрых гостей за границей любят и всячески стараются их уважить.

Чего делать не стоит

А вот за некоторые проступки вас могут наоборот внести в черный список и распространить эту информацию чуть ли не по всем гостиницам, особенно если это сеть. Не выносите продукты с ресторанов. Еда должна оставаться в помещении (столовой). Не хотите в купальниках по холлу, где отдыхают другие люди. Это некультурно и очень злит персонал.

Источник фото: Legion-Media

Мусорить на территории отеля, громко шуметь и слушать музыку, плавать в бассейне в ночные часы — все это запрещено делать в гостиницах, если не хотите оказаться на улице. За порчу имущества, драки или флирт с симпатичными на ваш взгляд сотрудницами вас могут не только выселить, но и написать заявление в полицию. Тогда отдых точно будет испорчен.

Источник фото: Legion-Media