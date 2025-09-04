От хором до коммуналки: почему в России хотят «подселять» многодетных к богачам

Председатель партии «Коммунисты РФ» Сергей Малинкович предложил внести в законодательство новую норму.
Согласно ей, граждане, приобретающие жилье площадью свыше 300 м² или имеющие более 10 комнат, должны будут вложить средства в покупку квартир для нуждающихся многодетных семей.
Принудительное «уплотнение»
В случае отказа богатых от обеспечения жильем нуждающихся, Малинкович предлагает применять «принудительное уплотнение».
“Если частник покупает пентхаус и отказывается от нормы, что он должен при этом одну социальную квартиру подарить населению, тогда можно ставить вопрос об уплотнении по решению суда”, — подчеркнул он в беседе с "Абзац".