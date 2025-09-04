Городовой / Общество / От хором до коммуналки: почему в России хотят «подселять» многодетных к богачам
От хором до коммуналки: почему в России хотят «подселять» многодетных к богачам

globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

В России предложена инициатива, которая может изменить правила игры на рынке элитной недвижимости: владельцев больших квартир и пентхаусов планируют обязать покупать жилье для многодетных семей или предоставлять им социальный найм.

Председатель партии «Коммунисты РФ» Сергей Малинкович предложил внести в законодательство новую норму.

Согласно ей, граждане, приобретающие жилье площадью свыше 300 м² или имеющие более 10 комнат, должны будут вложить средства в покупку квартир для нуждающихся многодетных семей.

Принудительное «уплотнение»

В случае отказа богатых от обеспечения жильем нуждающихся, Малинкович предлагает применять «принудительное уплотнение».

“Если частник покупает пентхаус и отказывается от нормы, что он должен при этом одну социальную квартиру подарить населению, тогда можно ставить вопрос об уплотнении по решению суда”, — подчеркнул он в беседе с "Абзац".

