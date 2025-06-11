«Уже не первый год наряды выпускников такие»: в Сети поддержали школьницу из Петербурга в откровенном платье

После мероприяти в школе девушка стала публиковать в соцсети ролики и отмечать, что ей все равно на критику.

Несколько недель назад в Петербурге разгорелся настоящий скандал вокруг выпускного наряда одной из школьниц. Виктория, ученица 11-го класса из Калининского района Санкт-Петербурга, появилась на последнем звонке в ярком розовом платье с глубоким декольте и открытой спиной.

Видео с ее танцем в этом наряде быстро стало вирусным, собрав миллионы просмотров и вызвав бурные обсуждения в соцсетях.

Что случилось?

На видео выпускники исполняют традиционный вальс в школьном спортзале. Парни одеты строго — в костюмы и рубашки, а Виктория выбрала платье, которое многим показалось слишком откровенным для школьного мероприятия.

В соцсетях посыпались обвинения в вульгарности и неподобающем виде для праздника, где присутствовали учителя, родители и администрация. Комментаторы сравнивали ее наряд с костюмами из кабаре и выражали недоумение.

Реакция школы и родителей

В отличие от интернет-критиков, в самой школе ситуация воспринималась гораздо спокойнее. Администрация сделала Виктории и ее родителям устное замечание, объяснив, что платье с глубоким декольте и открытой спиной не совсем соответствует дресс-коду.

Что думает сама Виктория?

Виктория не жалеет о своем выборе и воспринимает волну обсуждений с юмором. Она активно публикует видео в том же платье, подшучивая над хайпом вокруг себя. Девушка планирует поступать в институт на психолога и готовится к ЕГЭ.

Почему возник такой резонанс?

Этот случай стал очередным поводом для обсуждения в российском обществе темы свободы самовыражения молодых девушек и границ приличия.

Многие пользователи соцсетей, особенно из старшего поколения, считают, что школьницы должны выглядеть скромнее и не демонстрировать тело на официальных школьных мероприятиях.

«Я тоже думаю, что это не на Последний звонок. На нем обычно все в форме и белых фартуках. В любом случае, это перегиб. Просто некрасиво. Так одеваются 30+ дамы, у которых убежала молодость», — писали пользователи сети.

Другие же, напротив, защищают право каждой выбирать свой стиль и подчеркивают, что в 2025 году уже пора перестать навязывать жесткие стереотипы.

Флешмоб в поддержку откровенных выпускных образов

После скандала многие девушки по всей стране начали публиковать свои выпускные наряды с глубокими вырезами и откровенными деталями, поддерживая Викторию и выражая протест против травли.

Многие напомнили, что в 2000-х такие платья были обычным делом и не вызывали подобного негатива. Флешмоб собрал множество откровенных фото и видео, демонстрируя, что мода и свобода выбора — это нормально, даже на школьных праздниках.

«Странно, что только сейчас на это обратили такое внимание. Уже далеко не первый год наряды выпускников такие. В юности многие хотят шокировать оголенными частями тела. Для молодости это нормально. Эта девочка вообще не удивила и не открыла что-то новое», — отмечают в сети.

Что дальше?

В России уже обсуждается введение единой школьной формы. Пока непонятно, какой она будет, но судя по опросам, родители выступают за более современный вариант, который отличается от формы в СССР. Предполагается, что единый формат одежды для обучающийся появится в 2025-26 годах.