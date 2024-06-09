Новое устройство должно отпугнуть акул в Египте от мелководья: как оно работает

Нападение в 2023 году акулы на туриста из России сильно снизило продажи туров в Египет. Власти забеспокоились и стали думать, как решить эту проблему. Выход нашли. Один ученый разработал специальный прибор, который якобы гарантирует 100%-ную безопасность отдыхающих в воде.

Что за прибор

Некий изобретатель после несчастного случая с 25-летним астраханцем стал активно думать, как же защитить приезжих от опасной челюсти морской хищницы. Идея пришла не сразу. Спустя несколько месяцев долгого изучения влияния импульсов на живых существ, мужчина создал некий прибор, который нужно погружать в воду.

Маленькая коробочка с проводами должна каким-то образом излучать невидимые сигналы и импульсы, которые будет улавливать акула. Для человека волны будут совершенно незаметны. Радиус действия около 100 квадратных метров, но ученый хочет расширить его еще больше. Людям будет видна только горящая над поверхностью лампочка, показывающая, что все работает и бояться им нечего.

Источник фото: Legion-Media

Мощность хотят увеличить, но на это нужны деньги. Сейчас разработчик активно агитирует власти и инвесторов, чтобы как можно скорее получить средства на реализацию этого чудо-прибора. Использовать его он хочет не только в Красном море, но и устанавливать в других местах, где случаи нападения акул на человека уже происходили.

Пока неизвестно, насколько эффективен будет мини-ящик и действительно ли он отпугнет акул от побережья, но надежда у туристов, отдыхающих в Египте, на спокойное плавание, все-таки появилось. Власти считают, что так они снова завоюют любовь и доверие людей, обогнав даже Турцию по популярности и числу приезжих в сезон.

Что по статистике

Известно, что в 2023 году было зафиксировано 69 нападений акул на человека в мире. Увы, но 10 из них привели к гибели жертв. Такую цифру ученые не видели 20 лет.

Источник фото: Legion-Media

Иногда люди сами провоцируют огромных и опасных рыб, например, спускаются к ним под воду, чтобы сделать красивые кадры, пытаются покормить или поплавать рядом. Таких смельчаков в прошлом году было 22 человека. Они также попали в эту статистику. Девять раз в 2023-ем акулы нападали на рыболовные лодки, были случаи атаки хищниц и в обычных океанариумах.

Источник фото: Legion-Media