Самые опасные страны для встречи Нового года

Стоит подумать надо ли ввязываться в такую авантюру.

Если не хотите неприятностей в праздники, лучше подумайте дважды, прежде чем лететь в Египет. По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, 46% страховых случаев среди туристов из Петербурга приходится именно на эту страну. Пирамиды и жара, как оказалось, не лучшее сочетание для здоровья.

На втором месте по числу происшествий среди жителей Петербурга — Таиланд (32%), далее следуют ОАЭ (5,5%), Индия (5,3%) и Шри-Ланка (3,3%). Самые проблемные локации — Хургада в Египте (60%), Пхукет в Таиланде (54%), Гоа в Индии (88%), а также Дубай и Унаватуна.

Основные проблемы туристов связаны с инфекциями (21%), фарингитом (18%), гастритом (18%) и отитом (5%). Covid-19 занимает лишь 1,3% случаев, причем 91% из них — в Таиланде.

Для тех, кто хочет отдохнуть спокойно, эксперты рекомендуют внутренний туризм. В России доля происшествий составляет всего 2%, хотя в Адлере зафиксирован самый высокий риск — 67%. В Москве и Минеральных Водах вероятность неприятностей минимальна — не более 5%.

Если планируете отдых, выбирайте направление с умом, чтобы избежать лишних переживаний, сообщает источник.