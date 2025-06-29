В июле и августе в Абхазию ни ногой: идеальное время для отдыха будет в сентябре

Начало осени в Абхазии — это не прощание с летом, а его продолжение. Сентябрь традиционно считается «бархатным» сезоном: туристов становится меньше, но погодные условия по-прежнему радуют.

Воздух прогревается до +25 °C, море сохраняет комфортные +26 °C, а высокие горы надёжно защищают побережье от холодных ветров. Именно это сочетание делает отдых в республике привлекательным даже для тех, кто не смог вырваться в отпуск летом.

Спокойный ритм и насыщенная программа

В сентябре в Абхазии резко уменьшается туристический поток, благодаря чему уменьшаются очереди, снижаются цены на экскурсии, а популярные достопримечательности становятся более доступными. Для тех, кто предпочитает не только пляжный отдых, но и активные маршруты — это идеальный период.

Среди главных направлений — Сухумский ботанический сад с трёхсотлетней липой, Новоафонская пещера с подземным поездом, озеро Рица и водопады по дороге к нему, альпийские луга, морские прогулки с остановками на необитаемых участках берега. Любителям гастрономии стоит обратить внимание на форелевые хозяйства и местное виноделие.

Курорты: куда поехать

Каждый город предлагает свой ритм отдыха:

Гагра — для ценителей морского купания. Благодаря отмелям здесь самая тёплая вода. Курорт условно делится на Старую и Новую Гагру — первая спокойнее, вторая активнее.

Пицунда — идеальна для тех, кто любит фрукты и тихий «бархатный» отдых. Здесь проходят винные дегустации, а также рафтинг по реке Бзыбь.

Сухум — столица Абхазии, где сочетаются пляжный досуг и экскурсионные маршруты. Здесь можно прогуляться по набережной, посетить дачу Сталина и крепость.

Новый Афон — природное и архитектурное богатство. Особо ценится за чистое море и обилие исторических объектов.

Цандрипш — для любителей галечных пляжей и активного отдыха в горах. Однако стоит учитывать высокую вероятность сентябрьских осадков.

Праздники и традиции

30 сентября в республике отмечается День независимости Абхазии — главный государственный праздник с парадом, концертами и салютом в Сухуме. Иногда в сентябре также выпадает Курбан-байрам, который отмечается в мусульманской общине.

Для туристов это в основном информационное событие, не влияющее на режим работы учреждений.

Жильё и питание

В сентябре найти жильё проще, чем летом: гостиницы и пансионаты нередко снижают цены. Альтернативой остаются предложения местных жителей — жильё в частном секторе с адекватными условиями и гибкими ценами.

Во многих пансионатах предлагается трёхразовое питание, что удобно для тех, кто не хочет тратить время на готовку. Средняя стоимость проживания с питанием начинается от 2500 рублей в сутки.

Рынки в этот сезон изобилуют свежими фруктами и овощами, которые продаются по доступной цене — сентябрь считается пиком урожая в регионе.

Что говорят туристы

Отзывы отдыхающих сходятся в одном: сентябрь в Абхазии — время мягкого солнца, тёплого моря и сравнительного спокойствия. Те, кто ищет уединённый отдых без суеты и жары, считают этот месяц идеальным. Отдельно подчёркивается чистота воды в Новом Афоне и комфорт температур даже в вечернее время.