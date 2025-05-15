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Не только Гатчина: в Ленобласти появились еще две столицы

15 мая 2025 18:32
Тихвин, Ленобласть, три столицы Ленобласти
Не только Гатчина: в Ленобласти появились еще две столицы
Городовой ру

Какой город станет главной туристской точкой Ленобласти в 2025 году?

В Ленинградской области не одна, а целых три столицы. Об этом сообщили в пресс-службе региона. В 2025 году в центре внимания будут: Гатчина — по уставу, Кириши — столица дня рождения Ленобласти, и Тихвин — столица «Серебряного ожерелья России».

Каждый город предлагает свою уникальную историю и культурное наследие. Но особое внимание в этом году будет уделено Тихвину.

Тихвин — выбор рабочей группы: столица туризма

Голосование рабочей группы определило Тихвин центральным городом туристского проекта в 2025 году. Это город с уникальной историей, где переплелись духовные традиции, культурное наследие и военная слава. Он хранит богатое историческое наследие, которое привлекает туристов со всей страны.

Золотой фонд Северо-Запада: главные достопримечательности Тихвина

Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь XVI века, дом-музей великого композитора Римского-Корсакова, знаменитая Тихвинская водная система XIX века — эти объекты составляют золотой фонд не только области, но и всего Северо-Запада. Эти достопримечательности — основа туристского потенциала города.

Тихвин будет проводить мероприятия по привлечению туристов. Ленобласть — участвовать, развивать комфортную среду и поддерживать финансово. Проект «Серебряное ожерелье России» — обеспечит продвижение информации о Тихвине как о культурном и духовном центре. Все это направлено на развитие туризма и повышение привлекательности города для путешественников.

Поддержка Ленобласти: финансы и развитие инфраструктуры

Ленинградская область активно поддерживает развитие туризма в Тихвине, выделяя финансирование и оказывая содействие в развитии инфраструктуры. Это позволит городу эффективнее привлекать туристов и обеспечивать им комфортное пребывание.

Мероприятия и праздники: юбилейный год для Тихвина

Церемония наделения статусом столицы запланирована на 9 июля. Это день явления Тихвинской иконы Божьей матери и день ее счастливого возвращения.

Этот день станет праздником для всех жителей Тихвина и отличным поводом для привлечения туристов.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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