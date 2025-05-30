8750 рублей до Геленджика: сколько стоит путешествие на автобусе из Петербурга к морю

С 6 июня СПб ГУП «Пассажиравтотранс» начнет движение по межрегиональному маршруту регулярных перевозок № 5448 «Санкт-Петербург — Геленджик». Его трасса, как и в прошлые годы, пройдет по живописной горной долине, в которой расположены центры притяжения туристов: Горячий Ключ, Архипо-Осиповка и другие. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Цены на билеты: Геленджик и Краснодар
Уточняется, что стоимость взрослого билета в Геленджик составит 8 750 рублей, детского — 4 375 руб. Стоимость взрослого билета в Краснодар по данному маршруту составит 7 750 рублей, детского — 3 875 рублей.
С 7 июня: маршрут Санкт-Петербург — Симферополь
Сообщается также, что с 7 июня автобусный маршрут № 6499 свяжет Санкт-Петербург и Симферополь. Для него также введена остановка в Краснодаре.
Обслуживание маршрутов будет организовано комфортабельными туристическими лайнерами, за руль которых сядут наиболее квалифицированные водители, прошедшие специальный инструктаж и имеющие большой стаж работы. Путешествуйте с комфортом и безопасностью.
Подробная информация о маршрутах: Геленджик и Симферополь
С 6 июня ГУП «Пассажиравтотрнас» открывает сезон летних перевозок по популярным направлениям:
|Маршрут
|Номер рейса
|Дни отправления
|Время отправления / прибытия
|Остановки по пути
|Время в пути
|Стоимость билета (взрослый/детский)
|Где купить билеты
|Особенности маршрута
|Санкт-Петербург — Геленджик
|№ 5448
|Пятница (с 6 июня)
|23:00 (СПб, Обводный канал, 36) / 9:00 (вс, Геленджик)
|Краснодар
|~34 ч
|8 750 ₽ / 4 375 ₽
|Автовокзал (Обводный канал, 36), сайты-агрегаторы
|Прямой рейс, комфортабельные автобусы, опытные водители, альтернатива ж/д и авиации, остановка в Краснодаре
|Геленджик — Санкт-Петербург
|№ 5448
|Понедельник
|16:50 (Геленджик) / 5:35 (ср, СПб)
|Краснодар
|~36 ч 45 мин
|8 750 ₽ / 4 375 ₽
|Автовокзал, сайты-агрегаторы
|Прямой рейс, остановка в Краснодаре
|Санкт-Петербург — Краснодар
|№ 5448
|Пятница
|23:00 (СПб) / 5:50 (вс, Краснодар)
|-
|~30 ч 50 мин
|7 750 ₽ / 3 875 ₽
|Автовокзал, сайты-агрегаторы
|Промежуточная остановка на маршруте СПб–Геленджик
|Санкт-Петербург — Симферополь
|№ 6499
|Суббота (с 7 июня)
|7:00 (СПб) / 21:10 (вс, Симферополь)
|Краснодар
|~38 ч 10 мин
|8 300 ₽ / 4 150 ₽
|Автовокзал, сайты-агрегаторы
|Прямой рейс, остановка в Краснодаре, комфортабельные автобусы, опытные водители
|Симферополь — Санкт-Петербург
|№ 6499
|Понедельник
|19:00 (Симферополь) / 8:00 (ср, СПб)
|Краснодар
|~37 ч
|8 300 ₽ / 4 150 ₽
|Автовокзал, сайты-агрегаторы
|Прямой рейс, остановка в Краснодаре
Преимущества автобусных маршрутов: прямые рейсы и удобство
- Прямые рейсы без пересадок;
- Комфортабельные автобусы с опытными водителями;
- Остановка в Краснодаре по пути;
- Удобная альтернатива железной дороге и авиации в период высокого спроса.
Где купить билеты: автовокзал и онлайн
- Автобусный вокзал (наб. Обводного канала, 36);
- Сайты агрегаторов автобусных билетов.
Цены актуальны на момент публикации статьи