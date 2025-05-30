8750 рублей до Геленджика: сколько стоит путешествие на автобусе из Петербурга к морю

Как безопасно и удобно добраться на автобусе из Петербурга к морю — детали сезонных маршрутов?

С 6 июня СПб ГУП «Пассажиравтотранс» начнет движение по межрегиональному маршруту регулярных перевозок № 5448 «Санкт-Петербург — Геленджик». Его трасса, как и в прошлые годы, пройдет по живописной горной долине, в которой расположены центры притяжения туристов: Горячий Ключ, Архипо-Осиповка и другие. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Цены на билеты: Геленджик и Краснодар

Уточняется, что стоимость взрослого билета в Геленджик составит 8 750 рублей, детского — 4 375 руб. Стоимость взрослого билета в Краснодар по данному маршруту составит 7 750 рублей, детского — 3 875 рублей.

С 7 июня: маршрут Санкт-Петербург — Симферополь

Сообщается также, что с 7 июня автобусный маршрут № 6499 свяжет Санкт-Петербург и Симферополь. Для него также введена остановка в Краснодаре.

Обслуживание маршрутов будет организовано комфортабельными туристическими лайнерами, за руль которых сядут наиболее квалифицированные водители, прошедшие специальный инструктаж и имеющие большой стаж работы. Путешествуйте с комфортом и безопасностью.

Подробная информация о маршрутах: Геленджик и Симферополь

С 6 июня ГУП «Пассажиравтотрнас» открывает сезон летних перевозок по популярным направлениям:

Маршрут Номер рейса Дни отправления Время отправления / прибытия Остановки по пути Время в пути Стоимость билета (взрослый/детский) Где купить билеты Особенности маршрута Санкт-Петербург — Геленджик № 5448 Пятница (с 6 июня) 23:00 (СПб, Обводный канал, 36) / 9:00 (вс, Геленджик) Краснодар ~34 ч 8 750 ₽ / 4 375 ₽ Автовокзал (Обводный канал, 36), сайты-агрегаторы Прямой рейс, комфортабельные автобусы, опытные водители, альтернатива ж/д и авиации, остановка в Краснодаре Геленджик — Санкт-Петербург № 5448 Понедельник 16:50 (Геленджик) / 5:35 (ср, СПб) Краснодар ~36 ч 45 мин 8 750 ₽ / 4 375 ₽ Автовокзал, сайты-агрегаторы Прямой рейс, остановка в Краснодаре Санкт-Петербург — Краснодар № 5448 Пятница 23:00 (СПб) / 5:50 (вс, Краснодар) - ~30 ч 50 мин 7 750 ₽ / 3 875 ₽ Автовокзал, сайты-агрегаторы Промежуточная остановка на маршруте СПб–Геленджик Санкт-Петербург — Симферополь № 6499 Суббота (с 7 июня) 7:00 (СПб) / 21:10 (вс, Симферополь) Краснодар ~38 ч 10 мин 8 300 ₽ / 4 150 ₽ Автовокзал, сайты-агрегаторы Прямой рейс, остановка в Краснодаре, комфортабельные автобусы, опытные водители Симферополь — Санкт-Петербург № 6499 Понедельник 19:00 (Симферополь) / 8:00 (ср, СПб) Краснодар ~37 ч 8 300 ₽ / 4 150 ₽ Автовокзал, сайты-агрегаторы Прямой рейс, остановка в Краснодаре

Преимущества автобусных маршрутов: прямые рейсы и удобство

Прямые рейсы без пересадок;

Комфортабельные автобусы с опытными водителями;

Остановка в Краснодаре по пути;

Удобная альтернатива железной дороге и авиации в период высокого спроса.

Где купить билеты: автовокзал и онлайн

Автобусный вокзал (наб. Обводного канала, 36);

Сайты агрегаторов автобусных билетов.

Цены актуальны на момент публикации статьи