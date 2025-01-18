Городовой / Общество / В магазинах и на тротуарах: 2 вещи, которые выбесили Артемия Лебедева в Петербурге
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

В магазинах и на тротуарах: 2 вещи, которые выбесили Артемия Лебедева в Петербурге

18 января 2025 09:01
Артемий Лебедев
В магазинах и на тротуарах: 2 вещи, которые выбесили Артемия Лебедева в Петербурге
Legion-media, соцсети

Дизайнер всея Руси каждый раз находит, к чему придраться в путешествии.

Известный дизайнер Артемий Лебедев, известный своими резкими и порой эксцентричными оценками, вновь оказался в центре внимания. На этот раз объектом его критики стал Санкт-Петербург, точнее, его кассиры и оформление Невского проспекта. В своей странице в Instagram Лебедев поделился впечатлениями, не стесняясь в выражениях.

Кассиры вместо кассирш

Первым делом дизайнер обратил внимание на то, что на кассах в городе на Неве теперь можно встретить мужчин вместо традиционно женского персонала. Судя по его словам, это стало для него неожиданностью:

«Вместо кассирш — мужики. Один решил проверить, шо там в ботинок попало», — написал Лебедев, добавив саркастическую нотку в свое замечание.

Артемий Лебедев снял петербургский магазин

«Песочницы» на Невском

Еще одной мишенью для критики стало оформление главной улицы города — Невского проспекта. Лебедев не оценил дизайнерские решения, использованные для благоустройства, назвав их «песочницами»:

«Красиво оформленные камнем ровно намазанные песочницы с говном», — язвительно отметил он, подразумевая, видимо, участки тротуаров или элементы декора, которые ему показались неудачными.

Артемий Лебедев снял улицу в Петербурге

Анна Ахматова в оторванном объявлении

Однако, несмотря на общий негативный тон, нашлось в Петербурге и нечто, что Лебедев воспринял с интересом. По его словам, обычное оторванное объявление на двери напомнило ему облик поэтессы Анны Ахматовой:

«Что-то в этом есть — в этой эстетике случайности и небрежности», — добавил он.

Артемий Лебедев снял объявление в Петербурге

Резкие высказывания как стиль Лебедева

Для Артемия Лебедева такая манера оценок давно стала визитной карточкой. Он не раз высказывался о разных городах России и мира, привлекая внимание своими нестандартными формулировками и зачастую вызывая бурные обсуждения. Петербург редко оказывался в эпицентре его критики, однако очевидно, что дизайнер сумел найти в городской атмосфере и свои вдохновляющие моменты.

Новости по теме
Хватит бездумно бродить по Невскому проспекту: вот 5 самых интересных экскурсий в Санкт-Петербурге Хватит бездумно бродить по Невскому проспекту: вот 5 самых интересных экскурсий в Санкт-Петербурге 12 октября 2024 01:00
Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса 23 января 2025 19:03
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить 22 января 2025 22:34
От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга 21 января 2025 07:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургАртемий Лебедев
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 3
😹 3
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще