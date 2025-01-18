В магазинах и на тротуарах: 2 вещи, которые выбесили Артемия Лебедева в Петербурге

Дизайнер всея Руси каждый раз находит, к чему придраться в путешествии.

Известный дизайнер Артемий Лебедев, известный своими резкими и порой эксцентричными оценками, вновь оказался в центре внимания. На этот раз объектом его критики стал Санкт-Петербург, точнее, его кассиры и оформление Невского проспекта. В своей странице в Instagram Лебедев поделился впечатлениями, не стесняясь в выражениях.

Кассиры вместо кассирш

Первым делом дизайнер обратил внимание на то, что на кассах в городе на Неве теперь можно встретить мужчин вместо традиционно женского персонала. Судя по его словам, это стало для него неожиданностью:

«Вместо кассирш — мужики. Один решил проверить, шо там в ботинок попало», — написал Лебедев, добавив саркастическую нотку в свое замечание.

«Песочницы» на Невском

Еще одной мишенью для критики стало оформление главной улицы города — Невского проспекта. Лебедев не оценил дизайнерские решения, использованные для благоустройства, назвав их «песочницами»:

«Красиво оформленные камнем ровно намазанные песочницы с говном», — язвительно отметил он, подразумевая, видимо, участки тротуаров или элементы декора, которые ему показались неудачными.

Анна Ахматова в оторванном объявлении

Однако, несмотря на общий негативный тон, нашлось в Петербурге и нечто, что Лебедев воспринял с интересом. По его словам, обычное оторванное объявление на двери напомнило ему облик поэтессы Анны Ахматовой:

«Что-то в этом есть — в этой эстетике случайности и небрежности», — добавил он.

Резкие высказывания как стиль Лебедева

Для Артемия Лебедева такая манера оценок давно стала визитной карточкой. Он не раз высказывался о разных городах России и мира, привлекая внимание своими нестандартными формулировками и зачастую вызывая бурные обсуждения. Петербург редко оказывался в эпицентре его критики, однако очевидно, что дизайнер сумел найти в городской атмосфере и свои вдохновляющие моменты.