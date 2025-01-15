Дополнительных выходных на 8 марта и 23 февраля не будет

Дополнительных выходных 8 марта и 23 февраля в 2025 году в Петербурге не будет. Так что никаких длинных празников у тех, кто на пятидневке, не предвидется, так как оба праздника выпадают на субботу. Но эти дни не пропадут. Переносы уже запланированы:

День, перенесенный с 23 февраля, станет выходным 13 июня, продлив летние каникулы.

День с 8 марта теперь подарит дополнительный отдых 8 мая, добавив время для подготовки к майским праздникам.

В Минтруде полагают, что такое распределение выходных дней позволяет максимально эффективно использовать праздничное время, чтобы оно совпадало с более подходящими моментами для отдыха.

Теперь, зная эти переносы, можно заранее спланировать майские праздники или летние выходные, чтобы провести их с пользой и удовольствием, пишет источник.