В Петербурге есть тайные сады, о которых знают единицы: местный гид раскрыла секреты города

В Петербурге есть множество потайных уголков, о существовании которых туристы и не догадываются. Город полон скрытых мест, которые не попадают в стандартные экскурсионные маршруты. Одни из таких сокровищ — это тайные сады, где можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь красотой природы.

Лилия Афиногенова, гид по Санкт-Петербургу, рассказала в беседе с порталом «Городовой» об удивительных островках зелени, о которых знают даже не все местные жители. Например, один их них — Академический садик на Васильевском острове, располагающийся позади Академии Художеств. Это единственное место, где фактически в центре города можно встретить мирно пасущихся лошадей и пони, а также увидеть запасную колонну, ставшую памятником трем свободным искусствам.

Сад при Аничковом дворце выходит оградой прямо на Невский, но мало кто находит сюда вход. А ведь это замечательное место, где можно прямо в центре отдохнуть от городской суеты.

«Из своих любимых назову двор-сад Сен-Жермен, островок спокойствия и идилии на шумном Литейном проспекте, а также пример художественного осмысления дворового пространства, и вообще культовое место, где скамейки помнят Ахматову, Бродского, Довлатова и Гребенщикова», — вспомнила эксперт в сфере туризма.

Есть еще сад фонтанного дома Анны Ахматовой, где можно не просто отдохнуть или посетить культурное мероприятие, но и оставить свой след. Пространство под въездной аркой специально отведено под творческое выражение. Писать на стенах свои и чужие стихи, мысли, делать рисунки не запрещено.