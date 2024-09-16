Городовой / Город / В Петербурге есть тайные сады, о которых знают единицы: местный гид раскрыла секреты города
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В Петербурге есть тайные сады, о которых знают единицы: местный гид раскрыла секреты города

16 сентября 2024 15:20
В Петербурге есть тайные сады, о которых знают единицы: местный гид раскрыла секреты города
В Петербурге есть тайные сады, о которых знают единицы: местный гид раскрыла секреты города
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Настоящий оазис умиротворения среди высоток.

В Петербурге есть множество потайных уголков, о существовании которых туристы и не догадываются. Город полон скрытых мест, которые не попадают в стандартные экскурсионные маршруты. Одни из таких сокровищ — это тайные сады, где можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь красотой природы.

Лилия Афиногенова, гид по Санкт-Петербургу, рассказала в беседе с порталом «Городовой» об удивительных островках зелени, о которых знают даже не все местные жители. Например, один их них — Академический садик на Васильевском острове, располагающийся позади Академии Художеств. Это единственное место, где фактически в центре города можно встретить мирно пасущихся лошадей и пони, а также увидеть запасную колонну, ставшую памятником трем свободным искусствам.

Сад при Аничковом дворце выходит оградой прямо на Невский, но мало кто находит сюда вход. А ведь это замечательное место, где можно прямо в центре отдохнуть от городской суеты.

«Из своих любимых назову двор-сад Сен-Жермен, островок спокойствия и идилии на шумном Литейном проспекте, а также пример художественного осмысления дворового пространства, и вообще культовое место, где скамейки помнят Ахматову, Бродского, Довлатова и Гребенщикова», — вспомнила эксперт в сфере туризма.

Есть еще сад фонтанного дома Анны Ахматовой, где можно не просто отдохнуть или посетить культурное мероприятие, но и оставить свой след. Пространство под въездной аркой специально отведено под творческое выражение. Писать на стенах свои и чужие стихи, мысли, делать рисунки не запрещено.

Новости по теме
10 тайных мест Санкт-Петербурга, о которых знают только местные 10 тайных мест Санкт-Петербурга, о которых знают только местные 16 сентября 2024 15:20
Надоел Невский проспект? Гид по Петербургу раскрыла несколько потаенных мест, о которых мало кто слышал Надоел Невский проспект? Гид по Петербургу раскрыла несколько потаенных мест, о которых мало кто слышал 16 сентября 2024 15:20
Не Невским единым: 10 достопримечательностей Петербурга, о которых знают не все местные Не Невским единым: 10 достопримечательностей Петербурга, о которых знают не все местные 16 сентября 2024 15:20
Когда исходили Эрмитаж вдоль и поперек: необычные музеи Петербурга, о которых даже гиды не рассказывают Когда исходили Эрмитаж вдоль и поперек: необычные музеи Петербурга, о которых даже гиды не рассказывают 16 сентября 2024 15:20
Секреты Грузии: почему стоит посетить Мцхету, Сигнахи и другие города — мой гид по стране Секреты Грузии: почему стоит посетить Мцхету, Сигнахи и другие города — мой гид по стране 16 сентября 2024 15:20
Автор:
Екатерина Адамова
Город ЭксклюзивСанкт-ПетербургСоветы эксперта
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».