Городовой / Общество / Полярное сияние в России: где и как увидеть это чудо природы
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Полярное сияние в России: где и как увидеть это чудо природы

9 января 2025 09:01
Северное сияние
Полярное сияние в России: где и как увидеть это чудо природы
Городовой ру

Такой отпуск точно запомнится на всю жизнь.

Полярное сияние — невероятное зрелище, способное завораживать и вдохновлять. Россия — одна из лучших стран для наблюдения за этим явлением. Вот все, что нужно знать петербуржцам, чтобы поймать магические огни в небе.

Лучшие места для наблюдения

  1. Мурманская область:
    Кольский полуостров — излюбленное место туристов. До Мурманска на самолете меньше двух часов. А потом уезжайте на 60–100 километров от города, чтобы избежать светового загрязнения.

  2. Республика Карелия:
    Национальный парк Паанаярви и окрестности Костомукши — идеальные точки для наблюдения в северной Карелии. От Петербурга рукой подать.

  3. Республика Коми:
    Воркута часто становится местом появления ярких северных сияний. Правда придется почти два часа провести в дороге и пережить минимум одну пересадку в Сыктывкаре, но чудеса того стоят.

  4. Ямало-Ненецкий автономный округ:
    Салехард и его пригороды предоставляют отличные возможности для наблюдений. Три часа в самолете из Пулково и вы на месте.

Как подготовиться к встрече с чудом?

  • Выбирайте места вдали от огней: Чем меньше светового загрязнения, тем ярче будет сияние.
  • Отслеживайте погоду: Ясное и безоблачное небо — залог успеха.
  • Используйте приложения для прогнозов: Они помогут предсказать солнечную активность.
  • Одевайтесь тепло: Многослойная одежда и термос с горячим чаем станут вашими лучшими друзьями.
  • Фотографируйте правильно: Камера с функцией длительной выдержки поможет запечатлеть это волшебство.

Немного терпения — и магия случится

Северное сияние требует времени и внимания, но результат того стоит. Это не просто природное явление, а возможность почувствовать себя частью чего-то великого и бесконечного. Подготовьтесь заранее, и вы станете свидетелем невероятной красоты, которая останется в памяти навсегда.

Новости по теме
Выбор подарков, мытье посуды и кое-что еще: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику Выбор подарков, мытье посуды и кое-что еще: что раздражает петербуржцев при подготовке к празднику 30 декабря 2024 15:30
Магнитные бури и полярное сияние: на Новый год Петербург ждет невероятное зрелище Магнитные бури и полярное сияние: на Новый год Петербург ждет невероятное зрелище 30 декабря 2024 11:45
Рыхлить или нет? Мульчировать или не стоит? Отвечаем на вопросы о подготовке грядок к зиме Рыхлить или нет? Мульчировать или не стоит? Отвечаем на вопросы о подготовке грядок к зиме 25 октября 2024 10:30
Четыре важных этапа подготовки автомобиля к зиме: что нужно сделать до конца октября Четыре важных этапа подготовки автомобиля к зиме: что нужно сделать до конца октября 21 октября 2024 11:00
Небо Ленобласти окрасилось всеми цветами радуги: фото с полярным сиянием заполонили Сеть Небо Ленобласти окрасилось всеми цветами радуги: фото с полярным сиянием заполонили Сеть 1 октября 2024 19:36
Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще