Что делать, если задерживают зарплату? Петербуржский юрист дал советы

Сотрудники, столкнувшиеся с задержкой зарплаты, имеют законное право отстаивать свои интересы. О том, куда можно обратиться и как защитить свои права, рассказала юрист Сураё Рамазанова.

Если зарплата выплачена не полностью или не выплачена вовсе, работник вправе обратиться в суд, в соответствии со статьей №392 Трудового кодекса. Однако важно помнить: на подачу иска у вас есть ровно год с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав.

«В течение года работник имеет право довзыскать эту сумму через суд. Анализ судебной практики показывает, что решения, как правило, выносятся в пользу работника», – пояснила юрист.

Обычно такой момент наступает в день получения расчетного листа, когда становится ясно, что выплата не соответствует ожиданиям.

Не хотите сразу идти в суд? Тогда обращайтесь в Трудовую инспекцию. Первым делом нужно узнать причину задержки. Если она кажется неуважительной, инспекция проведет проверку. В случае выявления незаконных действий работодателя, его обяжут выплатить задолженность, пишет источник.