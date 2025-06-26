Вандализм и риск: почему крыши Санкт-Петербурга становятся опасными

Крыши Петербурга все чаще привлекают недобросовестных гидов и хулиганов.

В Санкт-Петербурге крыши зданий превращаются в место для рискованных прогулок посторонних — туристов, экстремалов и даже вандалов.

Последний громкий случай — появление огромного граффити с надписью «Полный газ!» на крыше Ново-Михайловского дворца, памятника архитектуры федерального значения.

Надпись красными буквами на голубом фоне растянулась более чем на половину крыши, и ее хорошо видно даже с территории Петропавловской крепости.

Это не просто хулиганство — дворец — историческое здание XIX века с уникальными архитектурными и инженерными решениями.

Вандализм на таком объекте — серьезное нарушение, которое грозит повреждением культурного наследия.

Реакция властей и правоохранителей

Администрация Центрального района уже отреагировала: они рекомендовали усилить контроль за доступом на крышу и пообещали вскоре закрасить надпись.

Правоохранительные органы зарегистрировали факт вандализма и ведут поиск виновных. Кроме того, управляющим организациям поручено проводить рейды и не допускать проникновения посторонних на крыши зданий, пишет Фонтанка.

Экскурсии по крышам: опасность и незаконность

Недавно в Петербурге зафиксировали еще случаи незаконного проникновения на крыши. Полиция задержала 20 туристов, которых гид бросил прямо на высоте.

Туристы заплатили по три тысячи рублей, чтобы увидеть вечерний город с высоты, но гид повел их на ветхую крышу с резкими подъемами и вскоре бросил группу на произвол судьбы.

Через полчаса приехали полицейские, которые заявили, что туристы проникли незаконно, взломав восемь замков. Часть участников задержали, а организаторы исчезли.

Почему крыши старинных зданий в опасности

Такие случаи показывают, что крыши в Петербурге остаются слабо защищенными и привлекательными для тех, кто ищет острых ощущений или просто хочет сделать эффектные фото.

Однако это опасно не только для самих нарушителей — старинные конструкции не рассчитаны на регулярное посещение, и каждое проникновение может привести к повреждениям.

В случае с Ново-Михайловским дворцом речь идет о здании, которое нуждается в реставрации: фасады и крыша требуют восстановления.

В итоге ситуация с граффити на крыше Ново-Михайловского дворца и недавние задержания туристов на крышах Петербурга — это тревожный сигнал.

Пока же остается надеяться, что надпись «Полный газ!» быстро исчезнет, виновные будут найдены, а меры безопасности на крышах станут более эффективными, чтобы защитить Петербург от новых актов вандализма и опасных приключений.