Великая суббота и Пасха в Петербурге: новые экспрессы до Южного кладбища и больше автобусов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эти 5 растений больше никогда не посажу весной: хлопот не оберешься, а урожая с гулькин нос — трата времени Полезное
Какой режим работы колоннады Исаакиевского собора? Вопросы о Петербурге
Советский салат, который сводил с ума отдыхающих в Гаграх: легендарная "Чайка" за 10 минут Полезное
Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России Город
Сколько часов лететь от Санкт-Петербурга до Дубая? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Великая суббота и Пасха в Петербурге: новые экспрессы до Южного кладбища и больше автобусов

Опубликовано: 10 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В общей сложности количество подвижного состава усилят на четырех маршрутах.

11 и 12 апреля, в Великую субботу и Пасху, общественный транспорт Санкт-Петербурга увеличит интенсивность работы. Это поможет жителям легко добраться до церквей и кладбищ. Информацию предоставили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Автобусы №№ 2М, 108, 195 и 147 доставят к Южному кладбищу, №№ 221 и 398 — к Северному, №№ 80, 123, 138 и 178 — к Пискаревскому мемориалу и кладбищу у крематория, № 382 — к Казанскому, № 347 — к Богословскому.

Кроме того, к Южному запустят экспресс № 2М с интервалом 21–28 минут: четыре больших автобуса остановятся в Демонстрационном проезде, у метро «Московская» (до и после перехода), а также прямо у кладбища.

В итоге на маршрутах №№ 195, 347, 382 и 398 добавят по восемь автобусов сверх нормы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью