Великая суббота и Пасха в Петербурге: новые экспрессы до Южного кладбища и больше автобусов

11 и 12 апреля, в Великую субботу и Пасху, общественный транспорт Санкт-Петербурга увеличит интенсивность работы. Это поможет жителям легко добраться до церквей и кладбищ. Информацию предоставили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Автобусы №№ 2М, 108, 195 и 147 доставят к Южному кладбищу, №№ 221 и 398 — к Северному, №№ 80, 123, 138 и 178 — к Пискаревскому мемориалу и кладбищу у крематория, № 382 — к Казанскому, № 347 — к Богословскому.
Кроме того, к Южному запустят экспресс № 2М с интервалом 21–28 минут: четыре больших автобуса остановятся в Демонстрационном проезде, у метро «Московская» (до и после перехода), а также прямо у кладбища.
В итоге на маршрутах №№ 195, 347, 382 и 398 добавят по восемь автобусов сверх нормы.