Пушкин, Грозный и Алексей Михайлович: кто оставил след в русском языке и почему верстовые столбы были такими высокими, а казанские сироты — такими жалкими

Есть такие хитрые выражения, которые почему-то связаны с определенным городом или местом. И это не только кудыкина гора или шарашкина контора, но и вполне реальные места. Фразеологизмы — это не просто слова, а отражение истории и культуры народа.

«Верста коломенская»: рост, царские дороги и Алексей Михайлович

«Верста коломенская» — выражение, которое обычно используют, чтобы с легкой насмешкой подчеркнуть высокий рост человека. Причем именно человека, а не, скажем, длину дивана. Этот фразеологизм связан с царскими дорогами и высокими верстовыми столбами.

Что такое верста, наверное, все знают. Это мера длины, которая была принята на Руси в прошлом. Путевая верста равнялась 500 саженям — 1,0668 километра.

Во фразеологизме имеется в виду не сама верста, они все были одинаковые, что на коломенской дороге, что на других российских трактах. Речь идет о верстовом столбе, такими полосатыми столбами отмечали версты. Как в стихотворении А. С. Пушкина: «Только версты полосаты попадаются одне»? Вот это как раз о тех самых верстовых столбах.

Коломенская дорога: высокие верстовые столбы для царя

Решение о разметке дорог верстовыми столбами принял царь Алексей Михайлович в конце 60-х годов XVII века. Первая в России столбовая дорога соединила Москву и загородную резиденцию царя в селе Коломенском.

Расстаравшись для государя, столбы эти, покрашенные в белую и черную полоску, сделали изрядно высокими. По некоторым легендам, даже до 4 метров высотой. Их было издалека видно, так как возвышались они даже над придорожными деревьями.

Собственно, поэтому верста и коломенская.

«Сирота казанская»: жалобы, нищета и Иван Грозный

«Сиротой казанской» называют человека, который любит жаловаться, ныть и сетовать на свою горькую судьбу, изрядно при этом прибедняясь. Чтобы прокормиться, они вынуждены были побираться, попрошайничать, в том числе, у церквей на паперти, поэтому их называли сирыми и убогими.

А почему сирота вдруг казанская? История этого фразеологизма восходит аж к временам Ивана Грозного. Русь воевала с Казанским ханством не одно десятилетие, а в 1552 году русское войско подступило к стенам Казани, осада которой продолжалась 40 дней. Город был взят. Помощь в его взятии оказали и некоторые представители татарской знати, как правило, младшие сыновья татарских мурз.

Многие из них надеялись на щедрость русского царя, пообещавшего перебежчикам княжеские титулы и имения.

Как пишет канал «Записки литературного редактора», царь эту щедрость по отношению к помощникам проявил, но специфически. Княжеские титулы татарские мурзы получили, так же как и небольшие деньги, а вот имения им царь не выделил. Новоиспеченные князья-татарчата прибыли в Москву к царскому двору, и деньги быстро кончились.

Взять их без имения и крестьян было неоткуда, вот и стали эти обретшие титул князья слоняться по богатым русским дворам, жаловаться на свою жизнь, рассказывать о своих жертвах на благо русского царства в надежде выклянчить у бояр и царя денег и милостей. За это и прозвали их в насмешку «сиротами казанскими».

«Совок турушинский»: местный колорит и просьба к читателям

Это не совсем обычный фразеологизм, а местный. То есть сложилось это выражение в определенном городе — очень небольшом, хотя и старинном. Шуя — город купеческий, в дореволюционные времена в нем было много не только владельцев ткацких фабрик, но и торгового люда.

Одним из известных в городе купцов был хозяин большого магазина Иван Мартианович Турушин. Родом из крепостных крестьян, он к 70-м годам XIX века владел не только магазином, каменным двухэтажным домом с пристройкой, но и мучными складами. В доме и располагался бакалейный магазин — Турушинский. Кстати, магазин есть и сейчас, хотя и не бакалейный, а строительный, а вот название «Турушинский» он не менял даже в советские времена.

Так вот, по воспоминаниям, сам хозяин был прост в общении, приветлив, всегда оделял детей, забегавших в магазин, карамельками. Иван Мартианович и в глубокой старости любил сам постоять за прилавком и пообщаться с покупателями. И всегда бакалейный товар (крупу, горох, муку, конфеты) он черпал из мешков своим любимым большим деревянным совком.

Вот с тех пор и пошло это выражение — «совок турушинский». И так называют тех, кто везде суется, лезет под руку с советами или непрошенной помощью: «Что ты, как совок турушинский, везде суешься».

И сейчас это выражение можно еще услышать от бабушки, которая пытается угомонить своего мелкого, но вездесущего внука. Так что фразеологизмы — это связь между поколениями.