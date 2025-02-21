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В России введут обязательную маркировку интернет-звонков

21 февраля 2025 17:03
В России введут обязательную маркировку интернет-звонков
В России введут обязательную маркировку интернет-звонков
globallookpress/ Ilya Moskovets

Это поможет эффективнее бороться с мошенниками.

В России готовится масштабная реформа в сфере интернет-телефонии. Правительство планирует ввести обязательную маркировку звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Эта мера призвана стать эффективным инструментом в борьбе с аферистами и мошенниками, активно использующими интернет для совершения своих преступлений.

О новой инициативе URA.RU сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко. Планируется, что маркировка станет частью комплексного законопроекта, направленного на противодействие телефонному мошенничеству.

Суть нововведения заключается в том, что все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением. Это может быть пометка «Виртуальный номер» или «Интернет-звонок», которая будет отображаться на экране телефона вызываемого абонента. Человек сразу на экране своего телефона увидит, звонит ли ему банк или это вызов от частного лица.

На данный момент мошенники активно используют виртуальные АТС для сокрытия своего местоположения. Они могут совершать звонки из любой точки мира, где есть доступ в интернет, выдавая себя за представителей финансовых организаций или государственных органов.

Введение обязательной маркировки значительно затруднит работу мошенников, поскольку получатели абоненты будут видеть, что им звонят с виртуального номера, и смогут более критично оценивать поступающую информацию.

Кроме того, маркировка упростит работу правоохранительным органам по идентификации мошенников. Маркированные звонки будет легче отследить и установить их источник.

Ожидается, что введение обязательной маркировки интернет-звонков станет важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством и поможет защитить граждан от преступных посягательств.

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Автор:
Общество
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