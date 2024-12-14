Viva la Cuba: к какой погоде в январе готовиться петербуржцам на острове свободы

К чему готовиться туристам, которые отвыкли от заграницы.

Январь на Кубе — это карибская зима, которая для многих наших сограждан ощущается скорее как лето. Средняя температура на острове колеблется в пределах +25...+28 °C, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет сбежать от холодов и насладиться теплым морем и ярким солнцем.

Температура и условия в разных частях Кубы

Гавана Днем: +26 °C

Ночью: +20 °C

Вода: +26 °C

Гавана встречает туристов теплым климатом, но вечера могут быть прохладными, поэтому легкая куртка или кардиган не будут лишними. Влажность составляет около 75 %, дожди идут редко. Варадеро Днем: +25 °C

Ночью: +20 °C

Вода: +25 °C

Это место известно своими белоснежными пляжами и яркими морскими видами. Однако в январе здесь дуют сильные ветра, и порой океан становится неспокойным, поэтому лучше выбирать пляжи с защитой от волн или пользоваться бассейнами. Сантьяго-де-Куба Днем: +28 °C

Ночью: +20 °C

Вода: +27 °C

Южные курорты радуют почти полным штилем. Карибское море здесь спокойное, а климат более мягкий. Но иногда выпадают обильные осадки, которые могут затянуться на несколько дней. Тринидад Днем: +27 °C

Ночью: +17 °C

Вода: +25 °C

Этот курорт считается наиболее комфортным в январе. Минимум дождей, спокойный океан и умеренная жара делают отдых здесь по-настоящему приятным.

Особенности января на Кубе

Океан : Температура воды везде достаточно комфортная — +24...+27 °C.

: Температура воды везде достаточно комфортная — +24...+27 °C. Погода : На юге теплее и спокойнее, но больше вероятность дождей. На севере чуть прохладнее, но влажность ниже.

: На юге теплее и спокойнее, но больше вероятность дождей. На севере чуть прохладнее, но влажность ниже. Праздники: Новый год и День освобождения делают январь насыщенным яркими событиями и фестивалями.

Советы для путешественников

Возьмите легкую куртку или кардиган для вечерних прогулок. Ветровки или одежда для защиты от ветра пригодятся на пляжах северного побережья. Проверьте прогноз погоды перед поездкой, чтобы быть готовым к возможным дождям. Наслаждайтесь местной атмосферой праздника — январь на Кубе богат на культурные события.

Путешествие в этот период — отличная возможность насладиться теплым климатом, праздниками и красотой природы Кубы!