Viva la Cuba: к какой погоде в январе готовиться петербуржцам на острове свободы

Январь на Кубе — это карибская зима, которая для многих наших сограждан ощущается скорее как лето. Средняя температура на острове колеблется в пределах +25...+28 °C, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет сбежать от холодов и насладиться теплым морем и ярким солнцем.
Температура и условия в разных частях Кубы
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Гавана
- Днем: +26 °C
- Ночью: +20 °C
- Вода: +26 °C
Гавана встречает туристов теплым климатом, но вечера могут быть прохладными, поэтому легкая куртка или кардиган не будут лишними. Влажность составляет около 75 %, дожди идут редко.
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Варадеро
- Днем: +25 °C
- Ночью: +20 °C
- Вода: +25 °C
Это место известно своими белоснежными пляжами и яркими морскими видами. Однако в январе здесь дуют сильные ветра, и порой океан становится неспокойным, поэтому лучше выбирать пляжи с защитой от волн или пользоваться бассейнами.
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Сантьяго-де-Куба
- Днем: +28 °C
- Ночью: +20 °C
- Вода: +27 °C
Южные курорты радуют почти полным штилем. Карибское море здесь спокойное, а климат более мягкий. Но иногда выпадают обильные осадки, которые могут затянуться на несколько дней.
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Тринидад
- Днем: +27 °C
- Ночью: +17 °C
- Вода: +25 °C
Этот курорт считается наиболее комфортным в январе. Минимум дождей, спокойный океан и умеренная жара делают отдых здесь по-настоящему приятным.
Особенности января на Кубе
- Океан: Температура воды везде достаточно комфортная — +24...+27 °C.
- Погода: На юге теплее и спокойнее, но больше вероятность дождей. На севере чуть прохладнее, но влажность ниже.
- Праздники: Новый год и День освобождения делают январь насыщенным яркими событиями и фестивалями.
Советы для путешественников
- Возьмите легкую куртку или кардиган для вечерних прогулок.
- Ветровки или одежда для защиты от ветра пригодятся на пляжах северного побережья.
- Проверьте прогноз погоды перед поездкой, чтобы быть готовым к возможным дождям.
- Наслаждайтесь местной атмосферой праздника — январь на Кубе богат на культурные события.
Путешествие в этот период — отличная возможность насладиться теплым климатом, праздниками и красотой природы Кубы!