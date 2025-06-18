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Вкус лета в каждом глотке: как приготовить освежающий смузи из киви и яблока

Опубликовано: 18 июня 2025 15:03
смузи
Вкус лета в каждом глотке: как приготовить освежающий смузи из киви и яблока
Городовой ру

Лето — время легкости и сезон полезных фруктов, так что не стоит упускать возможность и готовить вкусные и быстрые блюда.

В жаркие летние дни так важно поддерживать водный баланс и заряжаться энергией натуральными и полезными продуктами.

Освежающий смузи — идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и вкусно утолить жажду, получить порцию витаминов и заряд бодрости.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с «Городовым» рецептом полезного и освежающего смузи. Готовить его — одно удовольствие.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Яблоко 1 шт
Киви 1 шт
Сельдерей 1 стебель
Лед или немного воды 100 мл
Мед или сахар по вкусу
Лимонный сок по вкусу

Приготовление

  1. Нарезать сельдерей на крупные кусочки;
  2. Киви и яблоко очистить от кожуры;
  3. Нарезать на дольки фрукты;
  4. Положить нарезанные ингредиенты в чашу блендера;
  5. Положить туда же лед или добавить воду;
  6. На средней скорости все измельчить до однородной массы;
  7. Перелить массу в стакан;
  8. Добавить мед или сахар;
  9. Влить лимонный сок и перемешать.

Пить смузи нужно сразу — это не только вкусный и полезный напиток, но и отличный способ разнообразить свой рацион.

Готовить его быстро и легко, а результат точно порадует своим свежим вкусом и легкостью. С рецептом можно экспериментировать и добавлять любимые фрукты.

Каждый глоток напитка будет маленьким праздником для вашего организма. Наслаждайтесь и будьте здоровы!

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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