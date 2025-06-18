Вкус лета в каждом глотке: как приготовить освежающий смузи из киви и яблока

В жаркие летние дни так важно поддерживать водный баланс и заряжаться энергией натуральными и полезными продуктами.
Освежающий смузи — идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и вкусно утолить жажду, получить порцию витаминов и заряд бодрости.
Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с «Городовым» рецептом полезного и освежающего смузи. Готовить его — одно удовольствие.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Яблоко
|1 шт
|Киви
|1 шт
|Сельдерей
|1 стебель
|Лед или немного воды
|100 мл
|Мед или сахар
|по вкусу
|Лимонный сок
|по вкусу
Приготовление
- Нарезать сельдерей на крупные кусочки;
- Киви и яблоко очистить от кожуры;
- Нарезать на дольки фрукты;
- Положить нарезанные ингредиенты в чашу блендера;
- Положить туда же лед или добавить воду;
- На средней скорости все измельчить до однородной массы;
- Перелить массу в стакан;
- Добавить мед или сахар;
- Влить лимонный сок и перемешать.
Пить смузи нужно сразу — это не только вкусный и полезный напиток, но и отличный способ разнообразить свой рацион.
Готовить его быстро и легко, а результат точно порадует своим свежим вкусом и легкостью. С рецептом можно экспериментировать и добавлять любимые фрукты.
Каждый глоток напитка будет маленьким праздником для вашего организма. Наслаждайтесь и будьте здоровы!