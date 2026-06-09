Вместо паспорта — мессенджер: в Петербурге придумали новый способ попасть в «запретные» места

Власти хотят упростить проверку документов при покупке продукции, которая нуждается в подтверждении возраста.
Вместо паспорта — мессенджер «Max»
Забыли паспорт дома, а на входе в клуб или бар требуют подтвердить возраст? Скоро это может перестать быть проблемой.
В Законодательное собрание города внесли проект: разрешить проверять возраст через мессенджер Max, пишет "ДП".
Это специальный питерский сервис для обмена информацией. Если у охранника или продавца возникнут сомнения, достаточно будет показать данные в приложении.
Пока это касается только тех мест, куда детям и подросткам вход строго запрещен.
Курению — бой
Параллельно в городе обсуждают еще более радикальную идею. В России давно звучат предложения запретить продажу сигарет всем, кто родился после 31 декабря 2008 года.
Причем запретить пожизненно. Даже когда этим людям исполнится 40 или 60 лет, легально купить табак они не смогут.
Опрос SuperJob показал: петербуржцы эту идею одобряют. Больше половины жителей (55%) проголосовали «за». Против высказались только 22% горожан.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге лицо заменит «Подорожник».