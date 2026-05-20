Во Франции предупредили о долгом топливном кризисе: дизель уже бьёт рекорды

Министр экономики Франции Ролан Лексюр предупредил, что высокие цены на бензин и дизель сохранятся в стране надолго.
По его словам, даже если ситуация с поставками топлива нормализуется в ближайшее время, последствия кризиса будут ощущаться ещё долго. Министр отметил, что после возможного открытия Ормузского пролива потребуется время, чтобы поставки нефти и топлива восстановились в полном объёме.
На фоне перебоев с логистикой цены на топливо во Франции уже резко выросли. Бензин подорожал примерно на 19%, а дизель — сразу на 36%.
Особенно сильно удар пришёлся по владельцам дизельных автомобилей. Стоимость дизеля на французских АЗС достигла 2,5 евро за литр — это рекордный уровень за последние 20 лет.
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