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Во многих петербургских домах скоро зажгут елку: вот советы, как украсить ее безопасно

20 декабря 2024 11:46
Во многих петербуржских домах скоро зажгут елку: вот советы, как украсить ее безопасно
Во многих петербургских домах скоро зажгут елку: вот советы, как украсить ее безопасно
Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Несколько важных правил.

Новый год уже совсем близко, значит настала пора украшать дом к празднику. Но важно помнить о мерах предосторожности. Соблюдение этих простых правил пожарной безопасности поможет избежать неприятностей.

При установке елки, например, есть несколько важных моментов:

  • Устанавливайте ее подальше от отопительных приборов и дверей, чтобы не затруднять передвижение по комнате;
  • Верхушка дерева не должна касаться потолка;
  • Избегайте легковоспламеняющихся украшений, таких как вата или свечи.

Искусственные елки могут выделять токсичные вещества при горении, а пластик оставляет глубокие ожоги. А живые зеленые красавицы очень хорошо воспламеняются и огонь может легко перекинуться на окружающие предметы.

Особое внимание уделяйте электрическим гирляндам. Безопасными считаются сертифицированные изделия, хранящиеся правильно. Если замечаете искры, перегрев проводов или запах гари – немедленно отключите гирлянду.

Несколько советов для выбора гирлянд:

  • Откажитесь от изделий сомнительного качества и самодельных конструкций;
  • Убедитесь, что инструкция написана на русском языке и содержит информацию обо всех возможных опасностях;
  • Выбирайте менее мощные лампы – они безопаснее;
  • Не подключайте более трех гирлянд одновременно;
  • Никогда не оставляйте гирлянды включенными без присмотра.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сделать свой Новый Год безопасным и радостным!

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Автор:
Юлия Степанова
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