Во многих петербургских домах скоро зажгут елку: вот советы, как украсить ее безопасно

Новый год уже совсем близко, значит настала пора украшать дом к празднику. Но важно помнить о мерах предосторожности. Соблюдение этих простых правил пожарной безопасности поможет избежать неприятностей.

При установке елки, например, есть несколько важных моментов:

Устанавливайте ее подальше от отопительных приборов и дверей, чтобы не затруднять передвижение по комнате;

Верхушка дерева не должна касаться потолка;

Избегайте легковоспламеняющихся украшений, таких как вата или свечи.

Искусственные елки могут выделять токсичные вещества при горении, а пластик оставляет глубокие ожоги. А живые зеленые красавицы очень хорошо воспламеняются и огонь может легко перекинуться на окружающие предметы.

Особое внимание уделяйте электрическим гирляндам. Безопасными считаются сертифицированные изделия, хранящиеся правильно. Если замечаете искры, перегрев проводов или запах гари – немедленно отключите гирлянду.

Несколько советов для выбора гирлянд:

Откажитесь от изделий сомнительного качества и самодельных конструкций;

Убедитесь, что инструкция написана на русском языке и содержит информацию обо всех возможных опасностях;

Выбирайте менее мощные лампы – они безопаснее;

Не подключайте более трех гирлянд одновременно;

Никогда не оставляйте гирлянды включенными без присмотра.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сделать свой Новый Год безопасным и радостным!