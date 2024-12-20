Во многих петербургских домах скоро зажгут елку: вот советы, как украсить ее безопасно

Новый год уже совсем близко, значит настала пора украшать дом к празднику. Но важно помнить о мерах предосторожности. Соблюдение этих простых правил пожарной безопасности поможет избежать неприятностей.
При установке елки, например, есть несколько важных моментов:
- Устанавливайте ее подальше от отопительных приборов и дверей, чтобы не затруднять передвижение по комнате;
- Верхушка дерева не должна касаться потолка;
- Избегайте легковоспламеняющихся украшений, таких как вата или свечи.
Искусственные елки могут выделять токсичные вещества при горении, а пластик оставляет глубокие ожоги. А живые зеленые красавицы очень хорошо воспламеняются и огонь может легко перекинуться на окружающие предметы.
Особое внимание уделяйте электрическим гирляндам. Безопасными считаются сертифицированные изделия, хранящиеся правильно. Если замечаете искры, перегрев проводов или запах гари – немедленно отключите гирлянду.
Несколько советов для выбора гирлянд:
- Откажитесь от изделий сомнительного качества и самодельных конструкций;
- Убедитесь, что инструкция написана на русском языке и содержит информацию обо всех возможных опасностях;
- Выбирайте менее мощные лампы – они безопаснее;
- Не подключайте более трех гирлянд одновременно;
- Никогда не оставляйте гирлянды включенными без присмотра.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сделать свой Новый Год безопасным и радостным!