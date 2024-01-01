Вот как быстро перемыть гору посуды после застолья: ресторанный способ

Потратите в два раза меньше воды.

Каким бы ни было хорошим застолье, после его завершения у многих хозяек портится настроение. Ведь нужно перемыть гору посуды.

Впрочем, не спешите расстраиваться. Возьмите на заметку этот ресторанный способ и наведете чистоту на кухне в считанные минуты.

Сначала протрите все тарелки бумажными полотенцами или пересохшими влажными салфетками, чтобы удалить все загрязнения. Затем точно так же обработайте ложки с вилками.

Останется лишь сполоснуть утварь под краном с небольшим количеством геля — и она засверкает. Вы не только сэкономите время и силы, но и потратите минимальное количество воды, пишет Дзен-канал «Уютный дом».

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