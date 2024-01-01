Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Вот как быстро перемыть гору посуды после застолья: ресторанный способ

Вот как быстро перемыть гору посуды после застолья: ресторанный способ
Сэкономите время и силы

Потратите в два раза меньше воды.

Каким бы ни было хорошим застолье, после его завершения у многих хозяек портится настроение. Ведь нужно перемыть гору посуды.

Впрочем, не спешите расстраиваться. Возьмите на заметку этот ресторанный способ и наведете чистоту на кухне в считанные минуты.

Сначала протрите все тарелки бумажными полотенцами или пересохшими влажными салфетками, чтобы удалить все загрязнения. Затем точно так же обработайте ложки с вилками.

Останется лишь сполоснуть утварь под краном с небольшим количеством геля — и она засверкает. Вы не только сэкономите время и силы, но и потратите минимальное количество воды, пишет Дзен-канал «Уютный дом».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Лайфхак Дом
1 января 2024 08:30
Мария Ермак
Мария Ермак
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще