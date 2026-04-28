Вот как быстро приготовить домашнюю шаурму: необычная сочная начинка в хрустящем лаваше – не хватит и пары порций

Попробуйте приготовить шаурму по рецепту автора Дзен-канала «Наш уютный дом», и вам обязательно захочется повторить этот эксперимент не раз. К традиционному мясу, сыру и салату айсберг мы добавим обжаренную кукурузу и пасту из фасоли – получится необычно и очень вкусно.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- куриное филе – 300 г;
- лаваш – 4 шт.;
- консервированная фасоль – 1 банка;
- замороженная кукуруза – 1 стакан;
- сыр – 100 г;
- салат айсберг – 1 пучок;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- лимон – 1 шт.;
- кинза – 1 пучок.
Из специй нужны соль, черный перец, сушеный чеснок, зира и паприка.
Способ приготовления
Нарежьте филе кусочками, посолите и добавьте специи. Влейте растительное масло и перемешайте. Разогрейте сковороду и готовьте на сильном огне до румяности, а затем запекайте в духовке 12 минут при температуре 180 °C.
Затем приготовим пасту. Выложите фасоль на дуршлаг и разомните ее с добавлением масла и лимонного сока.
5 минут обжаривайте кукурузу на сливочном масле.
Разложите лаваш и нанесите в центр слой пасты из фасоли. Затем идет слой тертого сыра, кусочки мяса, кукуруза и рубленая кинза. Добавьте и листья салата. Плотно заверните рулет, подворачивая края внутрь, и обжарьте на сухой сковороде на среднем огне до легкой румяности с обеих сторон.
