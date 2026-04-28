Вот как быстро приготовить домашнюю шаурму: необычная сочная начинка в хрустящем лаваше – не хватит и пары порций
Вот как быстро приготовить домашнюю шаурму: необычная сочная начинка в хрустящем лаваше – не хватит и пары порций

Опубликовано: 28 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Вот как быстро приготовить домашнюю шаурму: необычная сочная начинка в хрустящем лаваше – не хватит и пары порций
Вот как быстро приготовить домашнюю шаурму: необычная сочная начинка в хрустящем лаваше – не хватит и пары порций
Рецепт домашней шаурмы из простых ингредиентов

Попробуйте приготовить шаурму по рецепту автора Дзен-канала «Наш уютный дом», и вам обязательно захочется повторить этот эксперимент не раз. К традиционному мясу, сыру и салату айсберг мы добавим обжаренную кукурузу и пасту из фасоли – получится необычно и очень вкусно.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • куриное филе – 300 г;
  • лаваш – 4 шт.;
  • консервированная фасоль – 1 банка;
  • замороженная кукуруза – 1 стакан;
  • сыр – 100 г;
  • салат айсберг – 1 пучок;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • сливочное масло – 1 ст. л.;
  • лимон – 1 шт.;
  • кинза – 1 пучок.

Из специй нужны соль, черный перец, сушеный чеснок, зира и паприка.

Способ приготовления

Нарежьте филе кусочками, посолите и добавьте специи. Влейте растительное масло и перемешайте. Разогрейте сковороду и готовьте на сильном огне до румяности, а затем запекайте в духовке 12 минут при температуре 180 °C.

Затем приготовим пасту. Выложите фасоль на дуршлаг и разомните ее с добавлением масла и лимонного сока.

5 минут обжаривайте кукурузу на сливочном масле.

Разложите лаваш и нанесите в центр слой пасты из фасоли. Затем идет слой тертого сыра, кусочки мяса, кукуруза и рубленая кинза. Добавьте и листья салата. Плотно заверните рулет, подворачивая края внутрь, и обжарьте на сухой сковороде на среднем огне до легкой румяности с обеих сторон.

Ранее портал «Городовой» рассказал про 10 распространенных ошибок во время готовки.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
