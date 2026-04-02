Вот почему перец не растёт: 10 фатальных ошибок, которые допускают даже опытные садоводы

Автор Дзен-канала "Сад огород life" рассказал, какие ошибки влияют на рост перцев.

Первая — посев сухих семян. Без замачивания они долго всходят или загнивают. Лучше выдержать их в тёплой воде, обработать стимулятором и прорастить — тогда всходы появляются через 4-6 дней.

Вторая проблема — неправильные сроки. Посев в январе приводит к перерастанию и слабому урожаю, а в апреле растения не успевают окрепнуть. Оптимально — февраль или март.

Часто подводит и грунт. Тяжёлая или кислая почва вызывает болезни и гниль. Перцу нужна лёгкая, рыхлая земля с нейтральной реакцией.

Температура тоже критична. До всходов требуется тепло (+25…+29 °C), а после — наоборот прохлада (+20…+23 °C днём), иначе рассада вытягивается.

Ошибка — слишком глубокий посев. Если заделать семена на 2-3 см, они могут не взойти. Правильно — 1-1,5 см.

Перелив — частая причина «чёрной ножки». Поливать нужно умеренно, только когда подсыхает верхний слой почвы.

Не хватает света — рассада становится слабой. В конце зимы обязательно нужна досветка до 14-16 часов.

Ошибки делают и при пикировке: поздняя травмирует корни, ранняя даёт стресс. Тут важно не спешить и не затягивать.

И последнее — подкормки. В первые недели они не нужны, а избыток удобрений только вредит.

Если избежать этих ошибок, рассада вырастет крепкой и даст хороший урожай.

