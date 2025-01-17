Почему полы в новой «Пятерочке» Петерубрга выглядят так странно?

Полы в супермаркетах Петербурга всегда вызывают недоумение. Особенно «Пятерочка» с обновленным дизайном: зачем на полу столь необычный полосато-зигзагообразный узор? Кажется, будто плитка выложена хаотично, и клали ее какие-то бестолковые плиточники. Однако разгадка оказалась совсем другой.

Если верить сотрудники магазина, хаотичный узор облегчает работу систем видеонаблюдения. На ровной поверхности камеры могут «рябить», из-за чего изображение становится менее четким. Случайный рисунок плитки позволяет получить более качественную картинку, а значит, охранники лучше следят за порядком в зале.

Но есть и другое, более правдоподобное объяснение. Оказывается, неудачный узор выбран вовсе не случайно. Полосато-зигзагообразную плитку ретейлеры закупают намеренно, чтобы заставить людей тратить больше.

Дело в том, что при взгляде на такой пол у покупателей кружится голова. Поэтому люди вынуждены смотреть не на нижние полки с самыми дешевыми продуктами, а на верхние с дорогими. Такая уловка помогает в разы увеличить средний чек в магазинах, пишет источник.