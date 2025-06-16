Вознаграждение за нарушение: в России предложили платить за доносы на электросамокатчиков

Электросамокаты стали не просто модным средством передвижения, а полноценной частью дорожного движения. И если раньше многие относились к ним как к игрушке, то теперь за нарушение правил можно получить серьезный штраф.

Почему появились новые правила и штрафы?

Популярность электросамокатов растет с каждым годом. Они удобны, экологичны и позволяют быстро перемещаться по городу, избегая пробок. Но вместе с этим увеличилось и количество аварий с их участием.

Если в 2019 году было всего около 140 ДТП с самокатами, то в 2023-м — уже более 3 тысяч. Это заставило законодателей серьезно взяться за регулирование.

Теперь электросамокаты официально приравнены к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Это значит, что на них распространяются правила дорожного движения, а нарушители могут быть оштрафованы как обычные водители.

Основные правила для электросамокатчиков

Максимальная скорость — 25 км/ч. Превышение скорости грозит штрафом 800 рублей.

Кататься можно только одному человеку. Езда вдвоем запрещена и штрафуется на 800 рублей, а в случае аренды — сервисы могут наложить штрафы до 100 тысяч рублей.

Запрещено ездить по дорогам с ограничением скорости выше 60 км/ч, а также по тротуарам и пешеходным зонам, где это запрещено знаками.

Запрещена езда в состоянии опьянения — штраф от 1000 до 1500 рублей.

Обязательно наличие тормоза, фары и стоп-сигнала на самокате.

Нельзя передавать самокат несовершеннолетним или кататься с детьми без соблюдения правил — за это могут быть штрафы до 100 тысяч рублей.

Как контролируют соблюдение правил?

Каршеринговые компании, которые предоставляют самокаты в аренду, уже давно используют систему видеонаблюдения и нейросети для отслеживания нарушений. За первые четыре месяца 2025 года ими было выписано около 27 тысяч штрафов и заблокировано 190 тысяч аккаунтов нарушителей.

Но компании хотят идти дальше и предлагают привлекать к контролю обычных граждан. Идея в том, что любой человек со смартфоном может зафиксировать нарушение на видео и отправить сообщение, за что получит денежное вознаграждение, сообщает МК.

Штрафы и контроль — это не просто способ наказать, а попытка сделать дороги безопаснее для всех. А вовлечение граждан в фиксацию нарушений — интересный и современный подход, который может помочь снизить количество проблем с электросамокатами в городах.