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Живые концерты и летние вечера в Петербурге: в Румянцевском саду стартует ностальгический фестиваль

Опубликовано: 13 мая 2025 12:33
Люди, танцы
Живые концерты и летние вечера в Петербурге: в Румянцевском саду стартует ностальгический фестиваль
globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda

Чтобы насладиться музыкой и почувствовать атмосферу послевоенных лет, достаточно прийти в Румянцевский сад в четверг.

С середины мая и до глубокой осени в Санкт-Петербурге в Румянцевском саду будет звучать музыка — стартует новый городской фестиваль «Иди на звук!». Он вернет жителей и гостей города в атмосферу летних концертов под открытым небом, которые так любили в Ленинграде в прошлые десятилетия.

Возрождение музыкальной традиции

Румянцевский сад — одно из любимых мест отдыха петербуржцев, которое недавно прошло масштабную реконструкцию. Здесь обновили обелиск, фонтанный комплекс, а еще предстоит восстановить Музыкальный павильон, который и станет сценой под открытым небом. Именно в этом уютном зеленом уголке с 15 мая по четвергам вечером будут проходить концерты в рамках фестиваля «Иди на звук!».

Идея фестиваля — вернуть дух ленинградской летней эстрады, когда в парках и скверах звучала живая музыка самых разных жанров: от классики и джаза до народных и эстрадных мелодий. Тогда концерты собирали людей всех возрастов, теперь эту традицию решили возродить, чтобы музыка снова стала частью городской жизни, сообщает Петербургский дневник.

Что ждать на фестивале?

Открывает сезон 15 мая ансамбль Olympic Brass — коллектив, который умеет играть и классику, и джаз, и латино, и фанк, а также популярные мелодии из кино и эстрады в авторских аранжировках. В течение лета на сцене Румянцевского сада выступят более 20 различных коллективов и исполнителей. После концертов всех ждет танцевальная программа, так что можно не только слушать, но и весело двигаться под музыку.

Для кого фестиваль?

Мероприятия рассчитаны на всех — от малышей до пожилых людей. Вход свободный и это отличная возможность познакомиться с разнообразием музыкальных стилей и насладиться живыми выступлениями в одном из самых красивых и исторически значимых уголков Петербурга.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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