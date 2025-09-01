Врачи тоже выгорают: почему петербургская медицина переживает кризис

Сейчас в Петербурге открыт огромный рынок труда для медиков с десятками тысяч вакансий, но не хватает желающих.

В последние годы медицинская сфера Санкт-Петербурга столкнулась с серьезными проблемами. Многие врачи и медсестры просто не выдерживают нагрузки и условий работы.

Из опросов стало известно: лишь около половины медиков остаются трудиться по специальности, а почти треть уходят в другие сферы.

Попытки найти работу по медицине у многих не удаются, и они меняют профессию, пишет ДП.

Зарплаты растут, но многие недовольны

Средняя предлагаемая зарплата медиков Петербурга за последний год выросла примерно на 14% и достигла 80,5 тысячи рублей. Особенно хорошо зарабатывают главврачи — от 120 тысяч рублей.

Однако только треть медицинских работников не довольна своим заработком, почти половина оценивает доход как средний, а 13% полностью им недовольны, пишет РБК.

Особенно остро это касается государственных учреждений и специалистов «среднего звена».

Почему дефицит не уменьшается?

Проблема дефицита кадров в здравоохранении настолько серьезна, что за последние несколько лет ситуация почти не меняется.

Количество вакансий растет быстрее, чем число специалистов, готовых устроиться на работу.

Демографические изменения, высокая нагрузка на медиков и желание работать в более комфортных условиях усугубляют ситуацию.

Как власти пытаются решить проблему?

Чтобы остановить отток кадров и привлечь молодых специалистов, Минздрав России предложил сделать бюджетные места в медицинских вузах и колледжах целевыми.

Это значит, что учащиеся будут обязаны отработать три года по специальности после окончания учебы. Если выпускник откажется от отработки, ему придется вернуть деньги за обучение и заплатить штраф.

Такая система уже получила поддержку правительства.

Однако сами медики к этой инициативе относятся неоднозначно. С одной стороны, это может помочь обеспечить кадрами государственные учреждения, с другой — это ограничение свободы выбора.

Что делать дальше?

Эксперты советуют повысить оплату медиков до уровня выше средней по региону в 1,5-2 раза и расширять льготы.

Медицинская сфера остается ключевой для здоровья общества, и очень важно, чтобы врачи и медсёстры могли работать с удовольствием, получая достойную оплату и поддержку.