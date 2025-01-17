Эксперт объяснил, можно ли ехать в Китай на фоне слухов о новом вирусе

На фоне участившей в Сети информации о новом вирусе, который как и COVID-19 якобы возник в Китае, многие петербуржцы начали сомневаться стоит ли ехать отдыхать в Поднебесную. Понять их можно.

Пережитые ужасы пандемии с масками, ограничениями, потерей работы и карантином еще не скоро забудутся. Однако сегодняшние переживания не стоят и выеденного яйца, заверил портал «Городовой» вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан. Приведенные им аргументы кажутся вполне логичными:

«В Китай можно сегодня спокойно лететь. Скажу больше, из других городов и стран туда охотно летают. Потому что все уже понимают, что вирус — это такая штука, что он не будет сидеть в Китае. У него нет границ. Он уйдет и в Россию, и в Америку, и во Францию, и в Малайзию, и в Японию.

К тому же, человечество преодолело все страхи по отношению к COVID-19. Все поняли, что это в принципе обычный грипп, вирусное заболевание, только он переносится намного тяжелее. И второй раз никто мир закрывать не будет. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить вопрос, что в Китай нельзя ехать».