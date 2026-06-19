Всего одна ошибка может лишить вас удачи на весь год: народные приметы на 19 июня

19 июня православные вспоминают преподобного Илариона Далматского.

В народном календаре этот праздник получил название Ларион Пропольник. Именно в это время крестьяне активно боролись с сорняками, считая, что от этой работы напрямую зависит будущий урожай.

Что можно делать 19 июня

Главным занятием дня считалась работа на земле. Люди пропалывали грядки и удаляли сорняки. Считалось, что чем тщательнее выполнена эта работа, тем богаче будет урожай осенью.

Благоприятным день считался для незамужних девушек. Согласно старинным поверьям, полив растений и уход за грядками могли приблизить встречу с будущим супругом.

Для привлечения мира и согласия в доме хозяйки старались застелить стол новой скатертью. Хорошей приметой считалось также украсить жильё букетом полевых цветов.

Особое внимание уделяли снам. Считалось, что сны с 19 на 20 июня могут оказаться вещими.

Что нельзя делать 19 июня

Запрещалось работать на чужом участке. Люди верили, что вместе с помощью соседу можно случайно отдать ему собственную удачу и будущий урожай.

Не советовали заниматься прополкой вдвоём супругам. По народным поверьям, такая работа могла стать причиной конфликтов и разногласий в семье.

Под запретом находились дальние поездки и путешествия. Считалось, что дорога в этот день может принести неожиданные сложности и неприятности.

Нельзя было жаловаться на судьбу, рассказывать посторонним о своих планах и делиться личными проблемами. Считалось, что это способно привлечь новые неприятности.

Также существовало поверье, что маленьких детей в этот день не следует гладить по голове, чтобы не ослабить их здоровье и жизненные силы.

Народные приметы на 19 июня

Ясный и тёплый день обещает хороший урожай зерновых.

Ливень с грозой считается плохим знаком для будущего урожая.

Если после дождя появилась радуга, осенью будет много грибов.

Пчёлы прячутся в ульях — к ухудшению погоды.

Сильный ветер сулит скорые перемены в погоде.

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