Всего одна ошибка может лишить вас удачи на весь год: народные приметы на 19 июня

В народном календаре этот праздник получил название Ларион Пропольник. Именно в это время крестьяне активно боролись с сорняками, считая, что от этой работы напрямую зависит будущий урожай.
Что можно делать 19 июня
Главным занятием дня считалась работа на земле. Люди пропалывали грядки и удаляли сорняки. Считалось, что чем тщательнее выполнена эта работа, тем богаче будет урожай осенью.
Благоприятным день считался для незамужних девушек. Согласно старинным поверьям, полив растений и уход за грядками могли приблизить встречу с будущим супругом.
Для привлечения мира и согласия в доме хозяйки старались застелить стол новой скатертью. Хорошей приметой считалось также украсить жильё букетом полевых цветов.
Особое внимание уделяли снам. Считалось, что сны с 19 на 20 июня могут оказаться вещими.
Что нельзя делать 19 июня
Запрещалось работать на чужом участке. Люди верили, что вместе с помощью соседу можно случайно отдать ему собственную удачу и будущий урожай.
Не советовали заниматься прополкой вдвоём супругам. По народным поверьям, такая работа могла стать причиной конфликтов и разногласий в семье.
Под запретом находились дальние поездки и путешествия. Считалось, что дорога в этот день может принести неожиданные сложности и неприятности.
Нельзя было жаловаться на судьбу, рассказывать посторонним о своих планах и делиться личными проблемами. Считалось, что это способно привлечь новые неприятности.
Также существовало поверье, что маленьких детей в этот день не следует гладить по голове, чтобы не ослабить их здоровье и жизненные силы.
Народные приметы на 19 июня
- Ясный и тёплый день обещает хороший урожай зерновых.
- Ливень с грозой считается плохим знаком для будущего урожая.
- Если после дождя появилась радуга, осенью будет много грибов.
- Пчёлы прячутся в ульях — к ухудшению погоды.
- Сильный ветер сулит скорые перемены в погоде.
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