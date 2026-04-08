Второй шанс девятиклассникам и номерки для самокатов: что обсуждали на заседании Заксобрания

Сегодня в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсуждалась насыщенная повестка дня. Депутаты заслушали доклад омбудсмена по правам предпринимателей Валерия Калугина о деятельности за 2025 год и рассмотрят ряд важных социальных законопроектов.
Отчет омбудсмена и ключевые инициативы
Заседание стартует с выступления Валерия Калугина об итогах работы в 2025 году. Среди инициатив — поддержка девятиклассников, проваливших ОГЭ: им дадут возможность не повторять год, а перейти в колледжи среднего профобразования.
Школьное питание
Депутаты рассмотрели федеральный законопроект о централизованной организации питания в школах для всех регионов.
Эксперимент в 2023 году в Чувашии и Вологодской области показал успех: родители и ученики не жаловались на качество и безопасность еды, отметил петербургский парламентарий от "Единой России" Денис Четырбок.
Правила для электросамокатов и велосипедов
Парламентарии разработали сезонное обращение к министру транспорта Роману Никитину, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Предлагается ограничить управление средствами индивидуальной мобильности (включая электровелосипеды) с 16 лет, ввести регистрационные номера и запретить коммерческое использование на тротуарах.