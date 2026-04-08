Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь Полезное
Всего один щипок — и петуния превращается в цветочный шар: кашпо выглядит как с картинки Полезное
«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит» Город
500 мл на куст - и клубника вяжет ягоды без остановки: урожайность станет рекордной при любой погоде Полезное
Готовлю для картошки особый маринад — и кидаю в духовку: обычная картошка становится деликатесом Полезное
Второй шанс девятиклассникам и номерки для самокатов: что обсуждали на заседании Заксобрания

Опубликовано: 8 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Парламентарии подготовили обращение к министру транспорта Роману Никитину.

Сегодня в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсуждалась насыщенная повестка дня. Депутаты заслушали доклад омбудсмена по правам предпринимателей Валерия Калугина о деятельности за 2025 год и рассмотрят ряд важных социальных законопроектов.

Отчет омбудсмена и ключевые инициативы

Заседание стартует с выступления Валерия Калугина об итогах работы в 2025 году. Среди инициатив — поддержка девятиклассников, проваливших ОГЭ: им дадут возможность не повторять год, а перейти в колледжи среднего профобразования.

Школьное питание

Депутаты рассмотрели федеральный законопроект о централизованной организации питания в школах для всех регионов.

Эксперимент в 2023 году в Чувашии и Вологодской области показал успех: родители и ученики не жаловались на качество и безопасность еды, отметил петербургский парламентарий от "Единой России" Денис Четырбок.

Правила для электросамокатов и велосипедов

Парламентарии разработали сезонное обращение к министру транспорта Роману Никитину, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Предлагается ограничить управление средствами индивидуальной мобильности (включая электровелосипеды) с 16 лет, ввести регистрационные номера и запретить коммерческое использование на тротуарах.

Автор:
Юлия Аликова
