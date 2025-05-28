«Вульгарное платье» на последнем звонке: за что осудили школьницу из Питера и кто прав в споре о дресс-коде и свободе самовыражения

Как правильно реагировать на «неуместный» наряд выпускницы и почему психолог советует ввести дресс-код в школах?

История о школьнице из Петербурга, чей наряд на последнем звонке вызвал бурную реакцию в сети, разделила общество на два лагеря. Одни считают, что платье с откровенным вырезом было неуместно в школе, другие же уверены, что девушка вправе выбирать наряд по своему вкусу. Но где та грань между свободой самовыражения и общепринятыми нормами?

Дресс-код на выпускных: нужен ли он?

Чтобы разобраться в этой ситуации, портал «Городовой» обратился к психологу, члену ОППЛ (Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги) Сергею Лангу.

Психолог уверен, что на выпускных вечерах в школе обязательно должны быть введены дресс-коды.

Сергей Ланг Психолог «То есть, это важный момент, потому что все-таки это еще дети, и поэтому говорить о том, что они могут вести себя как угодно и одевать то, что им нравится, это неправильно. Должен быть порядок», — заметил эксперт.

Дисциплина и профилактика: как правильно подготовить к выпускному

По мнению Сергея Ланга, важна дисциплина, нельзя позволять делать все, что угодно. Однако он подчеркивает, что «хейтить, говорить какие-то гневные комментарии неправильно». Вместо этого нужно правильно преподать, объяснить, провести профилактическую работу, готовить детей за несколько месяцев до выпускного, проводить уроки. И нужно рассказывать о негативных случаях, связанных с выпускными, чтобы дети понимали последствия своих действий.

Причина и следствие: важнее, чем просто запрет

Психолог считает, что лучше мягко и доступно объяснить и помочь ребенку с выбором.

«А просто сказать, не одевай такое платье, потому что оно там вульгарно или мне не нравится, конечно, это не поможет», — подчеркнул психолог.

Где грань между свободой и нормами?

История с выпускным платьем поднимает важный вопрос о балансе между свободой самовыражения и соблюдением общепринятых норм. С одной стороны, каждый человек имеет право на самовыражение, в том числе и через одежду.

С другой стороны, существуют определенные правила этикета и дресс-коды, которые необходимо учитывать в зависимости от ситуации.

Хейт или воспитание: как реагировать на выбор наряда?

Важно помнить, что травля и осуждение не являются эффективными методами воспитания. Гораздо важнее спокойно и конструктивно объяснить ребенку, почему его выбор может быть воспринят негативно, и помочь ему в будущем правильно действовать в ситуации.