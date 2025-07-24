«Бесстрашные кроты»: почему человек бессилен против подземных животных

В интернете полно советов по борьбе с кротами, в том числе о том, как использовать ведро в качестве ловушки. Но эффективны ли эти методы?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова.
Дело в том, что «землекопы» умеют обходить ловушки.
Почему кроты не глупее людей?
Елизавета Тихонова уверена: кроты — невероятно сообразительные создания.
Их умственные способности ставят под сомнение эффективность простых ловушек.
«Они очень умные существа. Они ничуть не глупее нас, понимаете?» — отмечает агроном.
Гладкое ведро — не препятствие
Даже если крот попадет в ведро, выбраться ему не составит труда.
«Вряд ли он в ведро попадет, а если попадет, то он все равно из него берется. Вы видели, какие у него лапы?» — говорит эксперт.
Коты знают секрет: кто лучший охотник на кротов?
У Елизаветы Тихоновой был личный опыт общения с кротами:
«Понимаете, я не просто так говорю, у меня был кот. Кот знал, где у него кротовина выходит на поверхность земли. И он там его ловил».
Шумовые отпугиватели: панацея или временное решение?
Что же действительно помогает в борьбе с кротами?
Елизавета Тихонова отмечает эффективность шумовых отпугивателей, но с оговоркой:
«Шумовые — да. Шумовые помогают. Не то чтобы полностью побеждают. Есть бесстрашные кроты, на которых это не действует».
Как перехитрить подземных жителей: эффективные способы борьбы с кротами
По мнению Елизаветы Тихоновой, эффективная борьба с кротами требует комплексного подхода.
Учитывая их интеллект, стоит сосредоточиться на превентивных мерах, использовании шумовых отпугивателей и, возможно, привлечении кошек.