«Бесстрашные кроты»: почему человек бессилен против подземных животных

Можно ли их перехитрить?

В интернете полно советов по борьбе с кротами, в том числе о том, как использовать ведро в качестве ловушки. Но эффективны ли эти методы?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова.

Елизавета Тихонова Агроном «Знаете, я знаю только одно: это очень умные существа. Вряд ли крот попадется в это ведро».

Дело в том, что «землекопы» умеют обходить ловушки.

Почему кроты не глупее людей?

Елизавета Тихонова уверена: кроты — невероятно сообразительные создания.

Их умственные способности ставят под сомнение эффективность простых ловушек.

«Они очень умные существа. Они ничуть не глупее нас, понимаете?» — отмечает агроном.

Гладкое ведро — не препятствие

Даже если крот попадет в ведро, выбраться ему не составит труда.

«Вряд ли он в ведро попадет, а если попадет, то он все равно из него берется. Вы видели, какие у него лапы?» — говорит эксперт.

Коты знают секрет: кто лучший охотник на кротов?

У Елизаветы Тихоновой был личный опыт общения с кротами:

«Понимаете, я не просто так говорю, у меня был кот. Кот знал, где у него кротовина выходит на поверхность земли. И он там его ловил».

Шумовые отпугиватели: панацея или временное решение?

Что же действительно помогает в борьбе с кротами?

Елизавета Тихонова отмечает эффективность шумовых отпугивателей, но с оговоркой:

«Шумовые — да. Шумовые помогают. Не то чтобы полностью побеждают. Есть бесстрашные кроты, на которых это не действует».

Как перехитрить подземных жителей: эффективные способы борьбы с кротами

По мнению Елизаветы Тихоновой, эффективная борьба с кротами требует комплексного подхода.

Учитывая их интеллект, стоит сосредоточиться на превентивных мерах, использовании шумовых отпугивателей и, возможно, привлечении кошек.