Выезд детей за границу: правила и документы для жителей Санкт-Петербурга

Для жителей Петербурга, планирующих путешествие с детьми за границу или отправляющих их в поездку одних, важно знать правила и требования к оформлению необходимых документов. Законодательство Российской Федерации регулирует выезд несовершеннолетних граждан за рубеж, устанавливая различные требования в зависимости от того, с кем путешествует ребенок.

Выезд с обоими родителями

При выезде ребенка из России вместе с обоими родителями, несовершеннолетнему достаточно иметь при себе заграничный паспорт или паспорт гражданина РФ (если ребенок старше 14 лет и планируется поездка в страны СНГ). На границе могут попросить предъявить документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке или смене имени (если фамилия родителей не совпадает с фамилией ребенка).

Выезд с одним из родителей

Пакет документов для выезда с одним из родителей аналогичен: загранпаспорт или паспорт гражданина РФ, а также подтверждение родства или статуса опекуна. Для поездок в некоторые страны, родитель может вписать ребенка до 14 лет в свой загранпаспорт старого образца, но это не обязательно. Согласие второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется, если он официально не запретил выезд ребенка из России. Однако, для въезда в некоторые страны, согласие второго родителя может понадобиться.

Выезд с сопровождающими лицами

В случаях, когда ребенок путешествует за границу в сопровождении других взрослых (бабушки, тети, учителя и т.д.), необходимо оформить нотариально заверенное согласие одного из законных представителей на выезд ребенка из России. Для въезда в некоторые страны требуется согласие от обоих родителей. Согласие должно содержать данные о сопровождающих, сроках и странах поездки.

Самостоятельный выезд несовершеннолетних

Для самостоятельной поездки несовершеннолетнего за границу, достаточно согласия от одного из законных представителей, если нет запрета на выезд от второго родителя. Ребенок должен иметь заграничный паспорт или паспорт РФ (после 14 лет) и нотариально заверенное согласие на выезд из страны от одного из родителей. Для въезда в конкретную страну может понадобиться согласие второго родителя. На границе могут также запросить документы, подтверждающие родство с родителями.

Несколько важных рекомендаций