Выходной по велению Солнца: россиянам могут разрешить не работать в дни магнитных бурь

Партия «Коммунисты России» предложила предоставить возможность временно не посещать рабочее место гражданам, чувствительным к изменению состояния атмосферы в дни сильных магнитных бурь.
Это обращение руководство объединения готовится направить в Министерство здравоохранения и Министерство труда, сообщает «Абзац».
Главной причиной обсуждения стали жалобы на ухудшение самочувствия у метеозависимых россиян.
Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, гражданам с медицинским подтверждением заболевания, включая нарушения давления или достигшим определённого возраста, следует разрешить оставаться дома с оформлением листа нетрудоспособности в такие дни.
Он также предложил учитывать случаи потери сознания или работоспособности на рабочем месте непосредственно во время магнитных возмущений.
Для людей, которые не располагают справками, по словам Малинковича, должна существовать возможность временно перейти на удалённую работу.
В последние недели, по информации синоптиков, наблюдалось усиление магнитных возмущений, способных повлиять на самочувствие.
Согласно прогнозам, в ближайшие дни ожидаются новые магнитные бури. По оценкам специалистов, их интенсивность будет варьироваться от слабой до средней.