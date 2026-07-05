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Высыпала горсть соли в унитаз — и он чистый, блестит, без налёта и запаха

Опубликовано: 5 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Высыпала горсть соли в унитаз — и он чистый, блестит, без налёта и запаха
Высыпала горсть соли в унитаз — и он чистый, блестит, без налёта и запаха
Legion-Media
Соль — доступное средство для дезинфекции и чистки: она избавляет кухонные губки и тряпки от бактерий и запаха, очищает насадку для швабры и даже унитаз без агрессивной химии.

Соль есть в каждом доме, но многие используют её только для готовки. А ведь это доступное и эффективное средство для чистки и дезинфекции кухонных принадлежностей, насадок для швабры и даже унитаза. Соль справляется с грязью, неприятным запахом и бактериями не хуже дорогих средств, делится автор блога "Советы для дома".

Дезинфекция кухонных тряпок и губок

Кухонные тряпки и губки быстро становятся рассадником бактерий. Чтобы их продезинфицировать и избавиться от запаха, достаточно положить их в ёмкость, добавить 2 столовые ложки соли, залить примерно 1 литром кипятка и оставить на 30 минут. После этого тряпки становится чище, а запах исчезает.

Очистка насадки для швабры

Насадка для швабры собирает много грязи и бактерий. Для очистки в ведре смешивают 3 литра тёплой воды, 100 мл уксуса и 3 столовые ложки соли. Насадку замачивают на 30 минут, затем хорошо промывают руками в растворе. Уксус с солью отлично удаляют жир, липкие пятна и дезинфицируют. После просушки остатки мелкого мусора легко стряхиваются руками.

Чистка унитаза от запаха и бактерий

Соль эффективно очищает и унитаз. Сначала его смачивают водой с помощью ёршика, затем насыпают соль на стенки и оставляют минимум на 30 минут. После этого ёршиком удаляют налёт — и унитаз становится чистым, без запаха и бактерий.

Личный опыт автора

Когда я впервые попробовала использовать соль для чистки кухонных губок, я была удивлена — они действительно стали свежими и без запаха. Раньше я просто выбрасывала их чаще, но теперь экономлю и уверена в чистоте. Особенно понравился способ с унитазом: вместо агрессивной химии — обычная соль, а результат тот же. Всегда держу соль под рукой не только для еды, но и для домашних дел.

Вывод

Соль — простое и недорогое средство для чистки кухонных тряпок, насадок для швабры и унитаза. Она дезинфицирует, удаляет запахи и пятна.

Автор:
Евгения Сухова
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