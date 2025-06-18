Взгляд вместо паспорта: как в Пулково тестируют новую систему посадки «Мигом»

В аэропорту Пулково в Петербурге начали испытывать новую технологию, которая позволит сделать посадку на внутренних рейсах намного быстрее и удобнее.

Теперь, чтобы пройти все предполетные процедуры — от регистрации до посадки — пассажирам не обязательно показывать паспорт. Достаточно будет отсканировать QR-код просто взглянуть на терминал.

Так будет считана биометрия человека, и он быстро пройдет на посадку. Безбарьерный сервис уже получил название «Мигом», сообщает телеграм-канал Пулково.

Как это работает?

Все просто: чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) — это государственная платформа.

При регистрации на рейс пассажир получает QR-код, который сканируется в аэропорту, система сверяет лицо с данными в базе. Если все соответствует — проходите дальше без лишних бумажек и очередей.

Пулково первый

Пулково стал первым аэропортом в России, где вводят такие условия на внутренних рейсах. Это не только экономит время, но и повышает качество обслуживания.

Когда это заработает для всех?

Системы технических испытаний продлятся весь 2025 год. А с 2026-го услуги станут доступны ограниченному количеству пассажиров в пилотном режиме, после этого — и всем желающим.

Исследования показывают, что более 60% пассажиров внутренних рейсов готовы пройти биометрический контроль, поэтому спрос на эту услугу обещает быть высоким .

Что дальше?

Пулково — второй по пассажиропотоку аэропорт России, через который в 2024 году прошел почти 21 миллион человек. Внедрение биометрии здесь — решающий шаг к цифровизации и прогрессу всей авиационной отрасли.

Если эксперимент пройдет успешно, аналогичная технология появится и в других аэропортах страны. Однако биометрия не распространяется на детей, и пассажирам нужно учитывать это.

Новая дорога

В преддверии Петербургского международного экономического форума в Пулково открыли новую дорогу, чтобы облегчить транспортную ситуацию.

Третья транспортная линия вдоль пассажирского терминала предназначена для личного транспорта и такси. Она должна сократить время пребывания машин в зоне прибытия на первом этаже.