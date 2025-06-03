Городовой / Город / Фагот против Смольного: артист петербургской филармонии грозился взорвать здание из-за отсутствия горячей воды
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Фагот против Смольного: артист петербургской филармонии грозился взорвать здание из-за отсутствия горячей воды

Опубликовано: 3 июня 2025 20:32
МВД, смартфон
Фагот против Смольного: артист петербургской филармонии грозился взорвать здание из-за отсутствия горячей воды
globallookpress/Petrov Sergey

Коммунальный конфликт привел к серьезным последствиям.

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который, на первый взгляд, кажется абсурдным, но в то же время поднимает важные вопросы о проблемах ЖКХ и отчаянии людей, столкнувшихся с ними.

Артист академического симфонического оркестра филармонии имени Д. Д. Шостаковича Дмитрий Красник позвонил в службу 112 и пригрозил «взорвать Смольный», если ему не дадут горячую воду. Об этом сообщил источник 78.ru.

Что известно о музыканте и его мотивах?

По прибытии на место происшествия полиция задержала 65-летнего пенсионера. Мужчину доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. В его квартире никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мотивы поступка музыканта пока не ясны, но очевидно, что причиной стали проблемы с горячим водоснабжением в его квартире.

Дмитрий Красник: от фагота до Смольного — путь музыканта

Дмитрий Красник — известный в Петербурге музыкант. Он обучался игре на фаготе в Специальной музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской государственной консерватории у Л.И. Печерского.

В 1983 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова по классу профессора К.Б.Соколова. В 1987 году был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах.

С 1995 года Красник является артистом академического симфонического оркестра филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Вместе с оркестром он гастролировал во многих странах мира.

Мужчина совмещает работу в оркестре с выступлениями в различных программах. Его коллеги и знакомые отзываются о нем как о талантливом и увлеченном своим делом человеке.

Почему музыкант пошел на такой шаг?

Поступок Дмитрия Красника вызвал широкий общественный резонанс. Многие задаются вопросом: что заставило заслуженного артиста пойти на такой отчаянный шаг?

Коммунальные проблемы в Петербурге не редкость, но угроза взрыва Смольного — это явно неадекватная реакция на отсутствие горячей воды.

Возможно, у музыканта накопились обиды и разочарования, а отсутствие горячей воды стало последней каплей. Не исключено, что на его эмоциональное состояние повлиял возраст или какие-то личные обстоятельства.

Коммунальный ад или крик души? Что стоит за угрозами артиста?

Эта история — не просто курьезный случай, а отражение серьезных проблем в системе ЖКХ и отношениях между властью и гражданами. Когда люди сталкиваются с бездействием чиновников и невозможностью решить свои проблемы законным путем, они могут прибегать к крайним мерам.

Инцидент с Дмитрием Красником – это своеобразный крик души, призыв обратить внимание на проблемы простых людей и сделать все возможное для их решения.

Важно помнить — что любой человек заслуживает уважения и внимания к его проблемам, независимо от его профессии и социального статуса.

Новости по теме
Снижаем счета за ЖКХ: полное руководство для пенсионеров по получению льгот и субсидий Снижаем счета за ЖКХ: полное руководство для пенсионеров по получению льгот и субсидий 4 марта 2025 14:15
Пенсия под угрозой: экономист назвал главную ловушку для будущих пенсионеров Петербурга Пенсия под угрозой: экономист назвал главную ловушку для будущих пенсионеров Петербурга 19 февраля 2025 14:15
Мамы в декрете, пенсионеры и выпускники: какие условия нужно соблюсти, чтобы обучиться на права бесплатно Мамы в декрете, пенсионеры и выпускники: какие условия нужно соблюсти, чтобы обучиться на права бесплатно 6 июня 2025 08:32
«Копеечный» проезд и путешествия по льготной цене: что ждет петербургских пенсионеров с июня 2025 «Копеечный» проезд и путешествия по льготной цене: что ждет петербургских пенсионеров с июня 2025 1 июня 2025 14:02
Российские пенсионеры получат июньские выплаты досрочно: что нужно знать и когда ждать зачисления Российские пенсионеры получат июньские выплаты досрочно: что нужно знать и когда ждать зачисления 29 мая 2025 14:02
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».