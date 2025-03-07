Горожане против высоток: как Петербург защищает права жителей при расселении

Смольный демонстрирует готовность к диалогу и учету мнения граждан при реализации градостроительных проектов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко заявил о продлении моратория на комплексное развитие территорий (КРТ) в городе до 1 января 2026 года.

Это решение принято с целью учесть опасения жителей пятиэтажек по поводу возможной застройки их кварталов высотными зданиями. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Линченко успокоил горожан, заверив их в том, что на данный момент ни одна территория не включена в программу КРТ.

Гарантии от высотного строительства в жилых кварталах

«Я дую на воду, глядя в глаза горожанам, говорю: сейчас ни одна территория законодательно не включена в КРТ», — заявил Линченко.

По его словам, мораторий будет действовать до принятия Государственной думой документа с учетом поправок от Санкт-Петербурга, отражающих заботы граждан. Все потенциальные территории для КРТ расположены в зоне жилой застройки, поэтому высотного строительства там не произойдет.

Запрет на КРТ и работа над совершенствованием федерального законодательства

В Петербурге действует запрет на комплексное развитие территорий, принятый в прошлом году Законодательным собранием (ЗакС). Инициативу поддержали все фракции городского парламента, понимая необходимость дальнейшей работы над совершенствованием федерального законодательства в этой сфере.

Благодаря этому решению, петербуржцы избегают прямого общения с инвесторами, а все диалоги по КРТ ведутся исключительно с органами власти.

Учет мнения горожан при разработке Генплана

Линченко подчеркнул, что при разработке Генплана были учтены более 4 тысяч обращений жителей, направленных на ограничение высотности в жилых кварталах, которые могли попасть под программу КРТ.

На сегодняшний день ни одна территория жилой застройки не включена в КРТ в соответствии с правилами землепользования и застройки.

Дальнейшие действия и позиция Смольного

Смольный заверяет горожан, что будет продолжать работу над принятием федерального закона с учетом интересов населения.

Глава города Александр Беглов ранее заявлял, что откладывать реализацию программы КРТ будут до тех пор, пока Петербург «не услышат».

Санкт-Петербург стал единственным субъектом РФ, предложившим комплексные поправки к закону о КРТ.

Читайте также:

Тайна валунов у Лахта-центра: обломки Гром-камня или мистификация для привлечения туристов

«Стасиков», морей да океанов: этих вещей Петр I боялся больше смерти

Меркнет на фоне Исаакиевского, но есть и плюсы: стоит ли подниматься на смотровую Казанского собора