Вот что обязательно нужно попробовать в Башкирии: страна не только медом славится

Башкирия — это регион России, который находится на Южном Урале. Там уникальная природа, много колоритных местных жителей, свои невероятные обычаи и, конечно же, вкуснейшая еда. Есть топ самых популярных и необычных блюд, о которых многие даже и не слышали. Обязательно отведайте их, когда будете путешествовать по этому легендарному краю.

Бишбармак

Самым популярным яством у башкиров является бишбармак. Это тонко раскатанное тесто, сваренное в подсоленной воде или бульоне, и мясо. Практически всегда это конина, но допускаются баранина или телятина. Подается все на одной тарелке, поливается бульоном, посыпается луком. Также вам дадут свежую лепешку, чтобы ей можно было закусывать яство.

Переводится это слово как «пять пальцев», то есть употреблять в пищу блюдо нужно руками в прямом смысле этого слова. Местные жители так и делают. В кафе и ресторанах вам однозначно принесут приборы, чтобы вы не чувствовали себя как дикарь.

Источник фото: legion-media

Корот

Это больше легендарная закуска нежели полноценное блюдо. Коротом называют молодой сыр или творог, скатанный в небольшие шарики. Обычно его высушивают и берут с собой. По легендам именно корот брали в походы башкирские богатыри, чтобы выжить. Часто кисломолочный продукт покупают в виде сувенира и привозят друзьям и родным. Это вкусно, полезно и питательно.

Казы

Это вариант колбасы, сделанной своими руками. Хозяйки берут кишки коня, чистят их, моют и начиняют конским мясом, взятым с ребер и загривка с добавлением жира, соли и специй. Если, например, татары такую колбасу коптят и вялят, то башкиры варят. Чаще всего ее вовсе замораживают в сыром виде, а затем бросают в кипяток, когда придут гости или захочется просто отведать чего-то вкусненького.

Баурсак

Это уже про десерт. Баурсаком называют небольшие кусочки дрожжевого теста, обжаренные во фритюре и политые медово-сахарным сиропом.Во время жарки он должен увеличиться минимум в два раза. это будет значить, что хозяйка сделала все правильно. Чай башкиры без этого лакомства не пьют. Оно чем-то напоминает чак-чак, но по вкусу все же отличается.

Источник фото: legion-media

Федоровский гусь

Уникальное блюдо, которое вы точно больше нигде не попробуете. Ехать за ним нужно в деревню Гончаровка Федоровского района. Рецепт вяленого мяса разрабатывался десятилетиями и держится в строжайшем секрете. Именно это и делает яство поистине уникальным. Птицу готовят на ольховых опилках, коптят часами, чтобы добиться идеальной корочки и тающего мяса.

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Источник фото: legion-media