"Якут траву не ест", или почему в якутских блюдах так много зелени и овощей

Недавно на интернет-просторах разгорелась бурная дискуссия: почему якутские рестораны подают блюда с большим количеством моркови, зелени и других овощей. Ведь считается, что "якут траву не ест", и якутская кухня должна состоять преимущественно из мясных и молочных блюд, сохраняя свою аутентичность. Однако другая часть итернет-пользователей утверждает, что любая кухня меняется с годами, и в этом нет ничего странного и удивительного.
Что на самом деле едят якуты
Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, могут ли иметь место овощи в кухне северных народов, якутское издание SakhaDay.ru обратилось к бренд-шефу Арктической кухни Николаю Атласову. По его словам, прогресс не стоит на месте, и сезонно, действительно, можно подавать и овощи, и зелень. В Якутии даже курятину теперь едят, так как есть птицефабрика. А если не вводить такие продукты в повседневный рацион, то местные предприятия просто не будут развиваться.
Что касается традиционной сезонности продуктов, то якуты ели мясо с конца осени до весны. Весной в их рационе были рыба и дичь, а летом – молочные продукты и рыба. Осенью якуты переходили на дичь и продолжали питаться "молочкой".
Эксперт отметил, что при подборе ингредиентов к якутскому супу в первую очередь важно качество продуктов. Традиционный "саха миинэ" состоит из лапшы, мяса, картофеля и зеленого лука. Но при этом не стоит забывать, что в современной якутской кухне есть авторские блюда. В таком случае важно предупредить, что суп будет исполнен в интерпретации шеф-повара: с овощами или другими необычными ингредиентами, чтобы не было жалоб.
Распространенное заблуждение
Николай Атласов добавил, что утверждение "якут траву не ест" не соответствует действительности. Предки саха с большим трудом добывали растительную муку из корней камыша. Оладьи из такой муки очень ценились. Кроме того, каждый саха знал и собирал целебные и съедобные травы.
