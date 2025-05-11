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Ярмарка, мастер-классы и рыбалка: как легко добраться из Петербурга до Фестиваля «Корюшка идет!»

Опубликовано: 11 мая 2025 19:01
Ретропоезд
Ярмарка, мастер-классы и рыбалка: как легко добраться из Петербурга до Фестиваля «Корюшка идет!»
Globallookpress / Lantyukhov Sergey / news.ru

Праздник в Ладоге обещает быть масштабным и веселым, а попасть туда совсем не сложно.

17 мая любителей вкусной рыбы и необычных путешествий ждет настоящий праздник — гастрономический фестиваль «Корюшка идет!», который состоится в Новой Ладоге. И добраться туда можно с комфортом и настроением прямо из центра Петербурга.

Путешествие с душой и развлечениями

Ретропоезд «Лахта» отправится 17 мая прямо с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 09:15, а уже в 11:29 прибудет на станцию Волховстрой-1. Особенность этой поездки — это туристический вагон, где пассажиров ждет живая экскурсия с гидом, викторины и памятные сувениры. Так что скучать в пути точно не придется.

По прибытии всех пассажиров бесплатно доставят на автобусе до места проведения фестиваля: для этого нужно просто показать билет на поезд. А обратный рейс запланирован на тот же день в 18:05, то есть в Петербурге вы будете около 20:00, сообщает сайт Безформата.

Что ждет гостей на фестивале?

Фестиваль «Корюшка идет!» — это настоящий гастрономический праздник, который собирает производителей рыбы и рыбных деликатесов со всей Ленинградской области. Здесь можно попробовать и купить свежую, жареную, копченую, вяленую и вареную рыбу — от корюшки, ряпушки и карпа до осетра и даже экзотического клариевого сома. Для тех, кто любит готовить, на фестивале проходят мастер-классы по жарке корюшки, приготовлению рыбника и рыбных супов.

Кроме еды, на фестивале работает ярмарка ремесел с изделиями народных промыслов: росписью, кружевом, керамикой и сувенирами в виде рыбок. Для семей с детьми организованы творческие зоны, где можно научиться росписи по дереву или сделать фото в необычных декорациях. А для любителей активного отдыха — конкурс рыбной ловли и торжественный запуск мальков в реку Волхов.

Исторические экскурсии и концерт

Программа поездки включает посещение Староладожской крепости — одного из древнейших памятников России, где можно узнать много интересного о строительстве крепостей и истории региона. Вечером гостей фестиваля ждет насыщенная концертная программа с выступлениями творческих коллективов Ленинградской области, а также Таисии Повалий.

Как попасть на ретропоезд?

Билеты на ретропоезд «Лахта» стоят 370 рублей в одну сторону и 740 рублей туда-обратно. Купить их можно за 10 дней до поездки в кассах Московского вокзала или через мобильные приложения РЖД. Если билеты не успели приобрести заранее, можно обратиться к контролеру после отправления поезда.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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