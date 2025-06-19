Городовой / Общество / Куриные яйца по цене хлеба: почему цены рухнули
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Куриные яйца по цене хлеба: почему цены рухнули

Опубликовано: 19 июня 2025 21:01
яйца
Куриные яйца по цене хлеба: почему цены рухнули
Городовой ру

Отрасль после кризиса встает на ноги.

В России резко упали цены на куриные яйца — и это заметно даже в обычных магазинах. Что же произошло с продуктом, который недавно стоил больше сотни рублей?

Что случилось с ценами на яйца?

В последние годы рынок яиц в России пережил настоящий «американские горки». В 2023 году цены взлетели до рекордных 120-130 рублей за десяток.

Причина — ужесточение ветеринарных правил и массовое уничтожение кур на птицефабриках из-за подозрений на болезни.

Например, «Птицефабрика Башкирская» полностью останавливала производство, уничтожив все поголовье. Аналогичная ситуация была и на других крупных предприятиях.

Из-за этого предложение резко упало, и цены взлетели. Но сейчас ситуация меняется — птицефабрики восстанавливают поголовье, и на рынок возвращаются большие объемы яиц.

Почему яйца стали такими дешевыми?

Во-первых, в магазинах появились яйца категории С2 — это продукт меньшего размера и качества, которые традиционно дешевле.

В дискаунтерах их продают по 26 рублей за десяток, а в крупных сетях — по 45 рублей. Такие яйца не подходят для всех, но для многих покупателей это отличный способ сэкономить.

Во-вторых, производители начали ценовую войну, пытаясь вернуть покупателей после кризиса. В некоторых магазинах яйца продаются даже ниже закупочной цены — это временная мера, чтобы привлечь клиентов и освободить склады от излишков.

В-третьих, с февраля 2025 года яйца внесены в перечень социально значимых продуктов, и производители вынуждены снижать оптовые цены. Это тоже давит на рынок и снижает цены.

А что с качеством и размерами?

Дешевые яйца — это чаще всего категории С2, то есть они меньше, но по питательной ценности не сильно отличаются. Просто это яйца, которые по весу и внешнему виду не попадают в высшие категории.

Производители пока не готовы массово снижать цены на яйца высших категорий, поэтому в магазинах можно встретить и более дорогие варианты — около 100-130 рублей за десяток.

Как менялись цены в последние месяцы?

По данным Росстата и аналитиков, средняя цена десятка яиц в России в начале 2025 года была около 110-115 рублей. В марте-апреле цены начали снижаться — падение составило около 12,5%.

В июне в некоторых магазинах появились яйца по 26-32 рубля, что стало рекордно низкой ценой за последние годы.

Что говорят петербуржцы?

Жители Северной столицы заметили снижение цен и обсуждают магазины, в которых можно найти яйца дешевле.

«По 45 не видел, по 51 в О'кее есть, категория С2. Бабки на скамейке перед парадной обсуждали яйца по 32 рубля за десяток в Дикси, но сам не видел, в Дикси не хожу»;

«Я уже больше месяца покупаю в магните по 52-56 за С0», — пишут петербуржцы.

В любом случае, яйца остаются одним из самых популярных и доступных продуктов на российской кухне — и, похоже, в ближайшее время мы будем видеть их в магазинах по вполне приятным ценам.

Новости по теме
Яйца очень дорогие, зато хлеб не черствеет: туристка сходила в продуктовый в Швеции — есть даже семечки по бросовым ценам Яйца очень дорогие, зато хлеб не черствеет: туристка сходила в продуктовый в Швеции — есть даже семечки по бросовым ценам 15 мая 2025 14:31
По цене свинины на кости: россиян неприятно поразили цены на картошку в «Пятерочке» По цене свинины на кости: россиян неприятно поразили цены на картошку в «Пятерочке» 5 мая 2025 11:32
Скидки до 50%: автоэксперт предсказал обвал цен на «залежалые» автомобили Скидки до 50%: автоэксперт предсказал обвал цен на «залежалые» автомобили 30 апреля 2025 10:01
Прозрачные цены: продавцов хотят заставить показывать наценку на социально значимые продукты Прозрачные цены: продавцов хотят заставить показывать наценку на социально значимые продукты 9 апреля 2025 22:33
Рубль крепчает — цены тают: на какие товары россияне увидят скидки уже через две недели Рубль крепчает — цены тают: на какие товары россияне увидят скидки уже через две недели 3 апреля 2025 09:32
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 1
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще