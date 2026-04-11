Яйца покруче, чем у Фаберже: акварельная скорлупа с яркими переливами — даже бить жалко
Не боятся ни жары, ни засухи, растут хоть в пустыне: Эти цветы станут настоящим оазисом в вашем саду Полезное
Свинина, лук и 2 пакетика чая – через сутки мясо тает во рту: от закуски не оторваться, вкуснее колбасы в 100 раз Полезное
Фиалка покроется мощной шапкой цветов: 5 мл в воду – и бутоны полезут как угорелые, один за другим Полезное
Когда хочется пиццы: В кафе не иду - готовлю пиццу "Гавайская" на сковороде - за 15 минут Полезное
2 компонента в бороздки – и редис выскочит ровным хороводом: один корнеплод краше другого, без трещин и горечи Полезное
Яйца покруче, чем у Фаберже: акварельная скорлупа с яркими переливами — даже бить жалко

Опубликовано: 11 апреля 2026 06:41
 Проверено редакцией
Как оригинально раскрасить яйца на Пасху

Окрашивание яиц на Пасху - это не просто традиция. Это еще и повод собраться всей семьей и заняться очень увлекательным творческим делом, чтобы потом поздравить родственников с Пасхой и подарить каждому по симпатичному яркому яичку. Особенно Пасху ждут дети - им уже не терпится экспериментировать и превращать обычные белые яйца в художественные шедевры. Предлагаем очень необычный способ окрашивания яиц - превратим скорлупу в настоящую акварельную картину с яркими переливами.

Чтобы получить яркую разноцветную скорлупу с симпатичными разводами, выполните следующие действия:

  1. Насыпьте в маленькие мисочки по 1-2 ст. л. обычной пищевой соды.
  2. Добавьте жидкие пищевые красители разных цветов и немного воды, чтобы получилась густая цветная масса с консистенцией мокрого песка.
  3. Нанесите содовую пасту хаотично на теплые вареные яйца. Используйте любые узоры - пятна, полоски, клетку и т. д.
  4. Полейте яйца уксусом. У вас пойдет реакция. Паста зашипит, вспенится, и на скорлупе останутся симпатичные переливы.
  5. Оставьте яйца в таком виде на 10-15 минут, уберите излишек воды и соды и дайте скорлупе высохнуть.

Вот и все! Оригинальные акварельные яйца с разноцветными переливами готовы! Интересно то, что у вас не получится создать хотя бы два одинаковых рисунка - каждое яичко получит индивидуальный дизайн, будто это не пасхальные яйца, а изделия Фаберже. Процесс будет особенно интересен детям, ведь их всегда привлекает необычная химическая реакция. Но будьте осторожны с уксусом! Следите, чтобы бутылка с этим продуктом не попала в руки ребенка.

Ранее "Городовой" рассказывал, как испечь блины на Пасху так, чтобы никто не догадался, какая внутри начинка.

Автор:
Анна Леонова
