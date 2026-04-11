Яйца покруче, чем у Фаберже: акварельная скорлупа с яркими переливами — даже бить жалко

Окрашивание яиц на Пасху - это не просто традиция. Это еще и повод собраться всей семьей и заняться очень увлекательным творческим делом, чтобы потом поздравить родственников с Пасхой и подарить каждому по симпатичному яркому яичку. Особенно Пасху ждут дети - им уже не терпится экспериментировать и превращать обычные белые яйца в художественные шедевры. Предлагаем очень необычный способ окрашивания яиц - превратим скорлупу в настоящую акварельную картину с яркими переливами.
Чтобы получить яркую разноцветную скорлупу с симпатичными разводами, выполните следующие действия:
- Насыпьте в маленькие мисочки по 1-2 ст. л. обычной пищевой соды.
- Добавьте жидкие пищевые красители разных цветов и немного воды, чтобы получилась густая цветная масса с консистенцией мокрого песка.
- Нанесите содовую пасту хаотично на теплые вареные яйца. Используйте любые узоры - пятна, полоски, клетку и т. д.
- Полейте яйца уксусом. У вас пойдет реакция. Паста зашипит, вспенится, и на скорлупе останутся симпатичные переливы.
- Оставьте яйца в таком виде на 10-15 минут, уберите излишек воды и соды и дайте скорлупе высохнуть.
Вот и все! Оригинальные акварельные яйца с разноцветными переливами готовы! Интересно то, что у вас не получится создать хотя бы два одинаковых рисунка - каждое яичко получит индивидуальный дизайн, будто это не пасхальные яйца, а изделия Фаберже. Процесс будет особенно интересен детям, ведь их всегда привлекает необычная химическая реакция. Но будьте осторожны с уксусом! Следите, чтобы бутылка с этим продуктом не попала в руки ребенка.
Ранее "Городовой" рассказывал, как испечь блины на Пасху так, чтобы никто не догадался, какая внутри начинка.