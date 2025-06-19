Петербургский парадокс: почему квартира в Юнтолово стоит как в центре

Приморский район Петербурга давно считается престижным и дорогим. Но почему цены в отдаленном Юнтолово взлетели до небес?
И ладно бы район Черной речки — с этим можно согласиться. Но почему в Юнтолово, за тридевять земель от центра, однушку продают за 14 млн рублей?
Что такое Юнтолово: Экология и транспортная недоступность
Пару слов о том, что такое Юнтолово. Это муниципальный округ в составе Приморского района Санкт-Петербурга. Визуально территория похожа на птичку.
Микрорайон, в общем, неплохой — прежде всего, за счет своей экологичности. Соседство с огромным заказником, конечно, приятно.
Ложку дегтя добавляет мусорный полигон в Левашово, запах от которого время от времени накрывает здешние жилые массивы.
Готовые новостройки
Новые жилые комплексы практически все сданы — заезжай и живи.
Речь идет, например, о:
- ЖК New Time — разные корпуса были сданы в 2021-2023 гг. (Росстройинвест).
- ЖК FoRest Аквилон (от одноименной строительной компании) — сдан в 2022-2023 году;
- ЖК Modum (от Arsenal), сдавался в 2022-2023 гг.
У ЖК Modum интересная архитектура. Такой проект украсил бы своими фасадами и Петроградку, но почему-то его решили построить тут.
В названных жилых комплексах есть как вторичка, так и переуступки — квартиры, еще не принятые по акту приема-передачи, на которые пока не оформлена собственность. Есть варианты на вторичке от застройщиков.
В процессе строительства находится ЖК «Тайм Сквер» (Росстройинвест). Но тоже сдача скоро, в 2025-м. Тут можно купить новостройку как у застройщика, по договору участия в долевом строительстве, так и по переуступки от физлица или юрлица.
Цены, которые поражают
Поражают, честно говоря, цены. Просторная однокомнатная квартира (евродвушка) порядка 43-44 кв. м стоит в «Тайм Сквер» у застройщика свыше 11 млн рублей — с подчистовой отделкой.
В FoRest Аквилон просто нарезка квартир поменьше. Но вариант порядка 40 кв. м стоит 10,1 млн — правда, отдела чистовая. Уже полегче.
Самые дорогие квартиры в ЖК «Ариосто» (Arsenal) — это уже вторичка, все три корпуса, выполненные в виде пятиугольных «колизеев» сданы и полностью заселены. Здесь на вторичном рынке однокомнатная квартира площадью 44 кв. м обойдется в 13-14 млн рублей (!).
Альтернативы: Где купить квартиру дешевле и ближе к центру?
По этой же цене можно купить однокомнатную квартиру в новом доме в Московском районе («Квартал Галактика», чуть дороже — ЖК «Знатный») или в Выборгском районе, у парка Сосновка. В «ID Svetlanovskiy», например, или «Панорама Парк Сосновка».
Да, площадь квартиры будет поменьше, но так и поправка на локацию существенная.
Рядом целый город в городе — ЖК «Чистое Небо». Там продавцы ведут себя скромнее. Большинство однокомнатных квартир на вторичке продаются в диапазоне 7-8 млн рублей.
Как пишет «Недвижка spb. Алексей Резенков», продать в «Чистом небе» однушку на вторичке в разумные сроки можно, если спуститься по цене ниже 7 млн. Что вполне логично: транспортная доступность этих земель оставляет делать лучшего.
А за 7-8 млн можно найти однокомнатную квартиру в кирпично-монолитных домах 2010-х гг. в спальных районах Петербурга, где до метро рукой подать. На проспекте Солидарности, например, в Невском районе — было объявление за 6,5 млн.
Но если не спешить и поискать, да еще и поторговаться, то за 7 млн в хорошем спальном районе с метро точно можно купить себе вариант на вторичке.
Транспортная проблема: Неудобства и альтернативные маршруты
Надо сказать, когда едешь в новые жилмассивы Юнтолово со стороны м. Пионерская по Парашютной улице, становится не по себе от количества и высоты домов, плотности застройки и дефицита зеленых зон.
Куда как приятнее заезжать в новые строящиеся кварталы Юнтолово по Планерной, вдоль Буферных прудов (или по идущему параллельно ЗСД) — ничто тогда не давит на психику.
В час пик Юнтолово труднодоступен для автомобилистов, какую дорогу ни выбери.
Юнтолово vs. Кудрово: Что выбрать?
Вообще фактор хорошей транспортной доступности крайне важен в большом городе. Знаете, если выбирать между Юнтолово и областным Кудрово, то выбор был бы в сторону второго. До метро гораздо ближе, по крайней мере.
Юнтолово vs. Парнас: Где лучше?
Либо можно сравнить Юнтолово с Парнасом. Это все-таки поближе и территориально тоже Санкт-Петербург.
На Парнасе (в Парголово) бывают предложения и за 6,5, когда срочная продажа, или требуется ремонт. Возможно, Парнас не так симпатичен, как Юнтолово визуально, но зато метро под боком.
|Аспект
|Описание и особенности
|Расположение
|Юнтолово — муниципальный округ в Приморском районе Санкт-Петербурга, удалённый от центра, рядом с природным заказником, экологически благоприятный район.
|Экология
|Плюсы — близость к Юнтоловскому заказнику, зелёные зоны; минусы — наличие мусорного полигона в Левашово, периодически создающего неприятный запах.
|Жилые комплексы и новостройки
|Основные ЖК: New Time, FoRest Аквилон, Modum, Тайм Сквер, Ариосто. Большинство комплексов сданы в 2021–2023 гг., Тайм Сквер — в процессе сдачи (2025).
|Архитектура
|ЖК Modum выделяется интересной архитектурой, необычной для района, с фасадами, которые могли бы украсить центральные районы Петербурга.
|Цены на квартиры
|Однокомнатные квартиры в Юнтолово стоят от 6,6 млн до 14 млн рублей в зависимости от ЖК и состояния (новостройка, вторичка).
|Сравнение с другими районами
|За цену однушки в Юнтолово можно купить квартиру в Московском или Выборгском районе, где квартиры ближе к метро и с более развитой инфраструктурой.
|Транспортная доступность
|Низкая — до метро «Старая Деревня» около 19 км, в час пик заторы, трудности с подъездом; до метро «Беговая» ходит общественный транспорт, 20 минут на авто.
|Плотность застройки
|Высокая плотность и высотность домов, особенно со стороны Парашютной улицы, дефицит зелёных зон, что создаёт дискомфорт.
|Инфраструктура
|В планах — салоны красоты, кинотеатр, поликлиника, детские сады и школы; уже есть гостевые парковки, магазины, торговые центры недалеко.
|Рыночная ситуация
|Вторичный рынок представлен как квартирами с оформленной собственностью, так и переуступками; спрос умеренный, конкуренция высокая в некоторых ЖК.
|Перспективы инвестиций
|Высокая окупаемость инвестиций благодаря доступным ценам и развитию района, но транспортные проблемы могут снижать привлекательность.
|Заключение
|Юнтолово — престижный экологичный район с новыми жилыми комплексами, но высокая цена квартир и транспортные неудобства вызывают вопросы о соотношении цены и качества.
Что выбрать: Близость к метро или ожидание лучшего будущего?
Что же важнее: красота района и перспективы на будущее или близость к метро и развитая инфраструктура здесь и сейчас?
Если человек готов ждать и верить в перспективы Юнтолово, то это может быть отличным вариантом для инвестиций в будущее. К тому же, жизнь в Юнтолово — это близость к природе, тишина и спокойствие.
Если же важна транспортная доступность, развитая инфраструктура и возможность быстро добраться до любой точки города, то лучше рассмотреть другие варианты.
Цены актуальны на момент публикации.