Петербургский парадокс: почему квартира в Юнтолово стоит как в центре

Стоит ли переплачивать за экологию Юнтолово или лучше выбрать квартиру в спальном районе с метро?

Приморский район Петербурга давно считается престижным и дорогим. Но почему цены в отдаленном Юнтолово взлетели до небес?

И ладно бы район Черной речки — с этим можно согласиться. Но почему в Юнтолово, за тридевять земель от центра, однушку продают за 14 млн рублей?

Что такое Юнтолово: Экология и транспортная недоступность

Пару слов о том, что такое Юнтолово. Это муниципальный округ в составе Приморского района Санкт-Петербурга. Визуально территория похожа на птичку.

Микрорайон, в общем, неплохой — прежде всего, за счет своей экологичности. Соседство с огромным заказником, конечно, приятно.

Ложку дегтя добавляет мусорный полигон в Левашово, запах от которого время от времени накрывает здешние жилые массивы.

Готовые новостройки

Новые жилые комплексы практически все сданы — заезжай и живи.

Речь идет, например, о:

ЖК New Time — разные корпуса были сданы в 2021-2023 гг. (Росстройинвест).

ЖК FoRest Аквилон (от одноименной строительной компании) — сдан в 2022-2023 году;

ЖК Modum (от Arsenal), сдавался в 2022-2023 гг.

У ЖК Modum интересная архитектура. Такой проект украсил бы своими фасадами и Петроградку, но почему-то его решили построить тут.

В названных жилых комплексах есть как вторичка, так и переуступки — квартиры, еще не принятые по акту приема-передачи, на которые пока не оформлена собственность. Есть варианты на вторичке от застройщиков.

В процессе строительства находится ЖК «Тайм Сквер» (Росстройинвест). Но тоже сдача скоро, в 2025-м. Тут можно купить новостройку как у застройщика, по договору участия в долевом строительстве, так и по переуступки от физлица или юрлица.

Цены, которые поражают

Поражают, честно говоря, цены. Просторная однокомнатная квартира (евродвушка) порядка 43-44 кв. м стоит в «Тайм Сквер» у застройщика свыше 11 млн рублей — с подчистовой отделкой.

В FoRest Аквилон просто нарезка квартир поменьше. Но вариант порядка 40 кв. м стоит 10,1 млн — правда, отдела чистовая. Уже полегче.

Самые дорогие квартиры в ЖК «Ариосто» (Arsenal) — это уже вторичка, все три корпуса, выполненные в виде пятиугольных «колизеев» сданы и полностью заселены. Здесь на вторичном рынке однокомнатная квартира площадью 44 кв. м обойдется в 13-14 млн рублей (!).

Альтернативы: Где купить квартиру дешевле и ближе к центру?

По этой же цене можно купить однокомнатную квартиру в новом доме в Московском районе («Квартал Галактика», чуть дороже — ЖК «Знатный») или в Выборгском районе, у парка Сосновка. В «ID Svetlanovskiy», например, или «Панорама Парк Сосновка».

Да, площадь квартиры будет поменьше, но так и поправка на локацию существенная.

Рядом целый город в городе — ЖК «Чистое Небо». Там продавцы ведут себя скромнее. Большинство однокомнатных квартир на вторичке продаются в диапазоне 7-8 млн рублей.

Как пишет «Недвижка spb. Алексей Резенков», продать в «Чистом небе» однушку на вторичке в разумные сроки можно, если спуститься по цене ниже 7 млн. Что вполне логично: транспортная доступность этих земель оставляет делать лучшего.

А за 7-8 млн можно найти однокомнатную квартиру в кирпично-монолитных домах 2010-х гг. в спальных районах Петербурга, где до метро рукой подать. На проспекте Солидарности, например, в Невском районе — было объявление за 6,5 млн.

Но если не спешить и поискать, да еще и поторговаться, то за 7 млн в хорошем спальном районе с метро точно можно купить себе вариант на вторичке.

Транспортная проблема: Неудобства и альтернативные маршруты

Надо сказать, когда едешь в новые жилмассивы Юнтолово со стороны м. Пионерская по Парашютной улице, становится не по себе от количества и высоты домов, плотности застройки и дефицита зеленых зон.

Куда как приятнее заезжать в новые строящиеся кварталы Юнтолово по Планерной, вдоль Буферных прудов (или по идущему параллельно ЗСД) — ничто тогда не давит на психику.

В час пик Юнтолово труднодоступен для автомобилистов, какую дорогу ни выбери.

Юнтолово vs. Кудрово: Что выбрать?

Вообще фактор хорошей транспортной доступности крайне важен в большом городе. Знаете, если выбирать между Юнтолово и областным Кудрово, то выбор был бы в сторону второго. До метро гораздо ближе, по крайней мере.

Юнтолово vs. Парнас: Где лучше?

Либо можно сравнить Юнтолово с Парнасом. Это все-таки поближе и территориально тоже Санкт-Петербург.

На Парнасе (в Парголово) бывают предложения и за 6,5, когда срочная продажа, или требуется ремонт. Возможно, Парнас не так симпатичен, как Юнтолово визуально, но зато метро под боком.

Аспект Описание и особенности Расположение Юнтолово — муниципальный округ в Приморском районе Санкт-Петербурга, удалённый от центра, рядом с природным заказником, экологически благоприятный район. Экология Плюсы — близость к Юнтоловскому заказнику, зелёные зоны; минусы — наличие мусорного полигона в Левашово, периодически создающего неприятный запах. Жилые комплексы и новостройки Основные ЖК: New Time, FoRest Аквилон, Modum, Тайм Сквер, Ариосто. Большинство комплексов сданы в 2021–2023 гг., Тайм Сквер — в процессе сдачи (2025). Архитектура ЖК Modum выделяется интересной архитектурой, необычной для района, с фасадами, которые могли бы украсить центральные районы Петербурга. Цены на квартиры Однокомнатные квартиры в Юнтолово стоят от 6,6 млн до 14 млн рублей в зависимости от ЖК и состояния (новостройка, вторичка). Сравнение с другими районами За цену однушки в Юнтолово можно купить квартиру в Московском или Выборгском районе, где квартиры ближе к метро и с более развитой инфраструктурой. Транспортная доступность Низкая — до метро «Старая Деревня» около 19 км, в час пик заторы, трудности с подъездом; до метро «Беговая» ходит общественный транспорт, 20 минут на авто. Плотность застройки Высокая плотность и высотность домов, особенно со стороны Парашютной улицы, дефицит зелёных зон, что создаёт дискомфорт. Инфраструктура В планах — салоны красоты, кинотеатр, поликлиника, детские сады и школы; уже есть гостевые парковки, магазины, торговые центры недалеко. Рыночная ситуация Вторичный рынок представлен как квартирами с оформленной собственностью, так и переуступками; спрос умеренный, конкуренция высокая в некоторых ЖК. Перспективы инвестиций Высокая окупаемость инвестиций благодаря доступным ценам и развитию района, но транспортные проблемы могут снижать привлекательность. Заключение Юнтолово — престижный экологичный район с новыми жилыми комплексами, но высокая цена квартир и транспортные неудобства вызывают вопросы о соотношении цены и качества.

Что выбрать: Близость к метро или ожидание лучшего будущего?

Что же важнее: красота района и перспективы на будущее или близость к метро и развитая инфраструктура здесь и сейчас?

Если человек готов ждать и верить в перспективы Юнтолово, то это может быть отличным вариантом для инвестиций в будущее. К тому же, жизнь в Юнтолово — это близость к природе, тишина и спокойствие.

Если же важна транспортная доступность, развитая инфраструктура и возможность быстро добраться до любой точки города, то лучше рассмотреть другие варианты.

Цены актуальны на момент публикации.