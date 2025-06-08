За 19 копеек, по ГОСТ №117-41: правда ли советский пломбир в вафельном стаканчике был так хорош?

Миф о том, что советское мороженое было самым вкусным и натуральным — живее всех живых. Его ставят в один ряд с «Докторской колбасой» и лимонадом в стеклянной бутылке, как неоспоримый символ качества.

Говорят, тогда мороженое делали по ГОСТу из настоящего сливочного масла, жирного молока, без добавок и заменителей. А уж если вафельный стаканчик хрустел — можно было быть уверенным: перед тобой продукт, достойный детских воспоминаний и слёз ностальгии.

Но у этой сладкой легенды есть и обратная сторона. Да, ГОСТ № 117-41 действительно существовал и строго регламентировал состав мороженого, вплоть до процента жира и вида молока. Однако не все знают, что к середине 60-х годов этот стандарт перестал быть обязательным.

Его просто... забыли продлить. С этого момента на полках мог оказаться продукт, в котором были и растительные жиры, и синтетические ароматизаторы, и, как ни странно, пальмовое масло.

Так что те, кто с трепетом вспоминает стаканчик за 19 копеек, возможно, уже тогда пробовал не советскую чистоту, а её экономичную адаптацию. И всё же мороженое оставалось любимым лакомством — пусть и не идеальным по составу, но безупречным по своей роли в коллективной памяти о детстве.