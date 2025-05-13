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Языковой барометр Петербурга: какую речь осваивают петербуржцы для карьеры

Опубликовано: 13 мая 2025 13:01
Иностранные языки, образование, люди
Языковой барометр Петербурга: какую речь осваивают петербуржцы для карьеры
Городовой ру

Какой язык в Северной столице откроет двери к высоким зарплатам и карьерному росту.

Каждый второй житель Петербурга (52%) считает, что знание английского языка играет ключевую роль в достижении карьерных успехов. Такие данные получены в ходе исследования, проведенного сервисом по поиску работы.

Китайский — перспективный конкурент английскому

12% респондентов полагают, что китайский язык может существенно повлиять на их профессиональное развитие. При этом мужчины чаще женщин отмечали важность владения языком Поднебесной —13% против 11%.

Немецкий и арабский — аутсайдеры рейтинга

Арабский и немецкий языки называли значительно реже — всего 1-2% опрошенных. Это говорит о том, что в современном мире эти языки не считаются столь перспективными для построения карьеры, как английский и китайский.

Многие не нуждаются в иностранных языках

Почти каждый пятый (23%) заявил, что в своей работе не нуждается в иностранном языке. Это может быть связано с особенностями их профессиональной деятельности или с тем, что компании, в которых они работают, не ориентированы на международный рынок.

Выбор родителей: английский и китайский

Среди родителей 51% уверены, что английский язык будет наиболее полезен для будущего их детей, 26% выделили китайский. Это отражает общее мнение о важности этих языков для получения образования и успешной карьеры.

По 1% родителей считают важным изучать немецкий, арабский или испанский языки, еще 1% назвали другие варианты. При этом 6% родителей полагают, что иностранные языки их детям не понадобятся.

Как пишет «Петербургский дневник», исследование показывает, что в современном Петербурге знание английского языка по-прежнему остается ключевым фактором для успешной карьеры. Однако, все большее число людей осознают важность китайского языка, который может открыть новые перспективы в будущем.

Немецкий и арабский языки, напротив, теряют свою популярность, а многие петербуржцы считают, что иностранные языки им вовсе не нужны.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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