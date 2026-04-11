Забудьте про уксус: благодаря этому маринаду лук сметают быстрее шашлыка
Забудьте про уксус: благодаря этому маринаду лук сметают быстрее шашлыка

Опубликовано: 11 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Близится сезон шашлыков, а значит, пора думать о том, как замариновать лук к мясу.

Этот рецепт — настоящая находка для любителей шашлыка. Лук получается мягким, сочным и ароматным, без резкости и неприятной кислинки. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Почавкаем. Рецепты".

Ингредиенты

лук — 3-4 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., лимонный сок — из половинки лимона, вода — 2-3 ст. л., чёрный перец — по вкусу, зелень — по желанию

Приготовление

Лук нарезаю очень тонкими полукольцами или перьями — чем тоньше, тем лучше. Добавляю соль и сахар, слегка разминаю руками, чтобы он стал мягче и начал выделять сок.

Вливаю лимонный сок и немного воды, добавляю чёрный перец и всё хорошо перемешиваю.

Оставляю на 10-15 минут — за это время лук становится мягким, сочным и ароматным. По желанию добавляю свежую зелень перед подачей.

Получается идеальная закуска к шашлыку.

Примерное время приготовления: 15 минут

Автор:
Александр Асташкин
