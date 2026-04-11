Забудьте про уксус: благодаря этому маринаду лук сметают быстрее шашлыка

Этот рецепт — настоящая находка для любителей шашлыка. Лук получается мягким, сочным и ароматным, без резкости и неприятной кислинки. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Почавкаем. Рецепты".
Ингредиенты
лук — 3-4 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., лимонный сок — из половинки лимона, вода — 2-3 ст. л., чёрный перец — по вкусу, зелень — по желанию
Приготовление
Лук нарезаю очень тонкими полукольцами или перьями — чем тоньше, тем лучше. Добавляю соль и сахар, слегка разминаю руками, чтобы он стал мягче и начал выделять сок.
Вливаю лимонный сок и немного воды, добавляю чёрный перец и всё хорошо перемешиваю.
Оставляю на 10-15 минут — за это время лук становится мягким, сочным и ароматным. По желанию добавляю свежую зелень перед подачей.
Получается идеальная закуска к шашлыку.
Примерное время приготовления: 15 минут
